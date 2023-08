Apple Garap 2 Film Dokumenter tentang Lionel Messi, Apa Saja?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Apple dikabarkan tengah mengerjakan dua serial film dokumenter tentang pesepak bola asal Argentina, Lionel Messi.

Apple menjalin kontrak eksklusif dengan megabintang sepak bola yang kini bermain di Amerika Serikat, Lionel Messi.

Proyek pertama Apple bersama Lionel Messi sudah diumumkan Juni lalu. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu akan membuat film tentang karier Lionel Messi yang berpuncak pada gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Nantinya, docuseries Messi di Piala Dunia akan dibagi ke dalam empat episode yang tayang eksklusif di Apple TV+.

Terbaru, dilansir dari Bloomberg, Apple juga akan membuat film dokumenter kedua tentang karier Lionel Messi di Major League Soccer (MLS), Liga AS.

Berbeda dengan seri Piala Dunia, dokumentasi Messi di MLS akan ditayangkan dalam enam episode.

Kedua proyek tersebut diproduksi oleh Smuggler Entertainment dan akan menyertakan akses eksklusif di belakang layar ke Lionel Messi.

Proyek kedua ini belum diberi judul dan belum diumumkan tanggal rilisnya oleh Apple.

Apple melihat peluang bisnis setelah kehadiran Messi ke Liga AS. Sejak Messi bergabung dengan Inter Miami pada bulan Juli, MLS Season Pass di Apple TV+ telah mengalami peningkatan jumlah pelanggan lebih dari dua kali lipat, seperti yang diumumkan minggu lalu.

Dua dokumenter tentang Messi itu juga akan bergabung dengan daftar serial olahraga tanpa naskah yang sudah tayang di Apple TV+.

Sebelumnya, Apple telah memiliki beberapa judul serial olahraga seperti "They Call Me Magic", "Super League", "Real Madrid: Until the End", "Make or Break", dan yang terbaru film dokumenter "Stephen Curry: Underrated".

Apple TV+ memiliki kesepakatan produksi dengan Nike, Meadowlark, dan merek lain untuk membuat acara TV dan film yang bertema olahraga.

