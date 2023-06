Alejandro Garnacho Sempat Kirim Pesan ke Asnawi Sebelum Follow Instagram

Bisnis.com, SOLO - Penyerang timnas Argentina Alejandro Garnacho sempat mengirim Direct Message (DM) Instagram kepada Asnawi Mangkualam usai laga kontra Indonesia.

Timnas Indonesia harus menyerah 0-2 dari Argentina pada laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Dua gol Argentina dicetak oleh Leandro Paredes dan Cristian Romero pada masing-masing babak.

Laga Indonesia vs Argentina juga menjadi panggung duel bagi Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho.

Garnacho beberapa kali harus tersungkur menerima tekel keras khas permainan Asnawi di sektor bek kanan.

Saat diwawancarai oleh Najwa Shihab dalam kanal YouTube Narasi, Asnawi mengatakan sempat menanyai kondisi Garnacho usai terlibat duel dengannya.

"Cuma bilang aja kayak 'no problem?'. Soalnya bahasa Inggris kita engga bagus kan," ucap Asnawi Mangkualam.

Asnawi juga mengatakan bahwa Garnacho sempat mengirimkan pesan melalui DM Instagram.

"Dia nge-chat aku, dia bilang 'good game bro', dia minta foto. Ya, udah aku kirimin," tutur pemain Jeonnam Dragons ini.

Mulanya Asnawi mengunggah kumpulan foto dari momen pertandingan Indonesia vs Argentina dengan menandai (tag) akun Garnacho.

Unggahan itu langsung direspons oleh Garnacho yang memberikan pujian kepada Asnawi dengan kalimat "good game".

"Terus aku balas juga 'good game'. Terus dia bilang 'can you send me this picture?'. Dia kirim emailnya, ya udah aku kirimin. Terus di-follback [follow back] sama dia," kata Asnawi.

Asnawi mengatakan dirinya sudah lama mem-follow Instagram Garnacho karena dirinya merupakan pendukung Manchester United, tim yang dibela pemain Argentina tersebut.

