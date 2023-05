Hasil Final Piala Sudirman 2023: China Juara Usai Bekuk Korsel 3-0

Bisnis.com, SOLO - Tim bulu tangkis China menjadi juara turnamen Piala Sudirman 2023 usai mengalahkan Korea Selatan di partai final.

Bermain di Suzhou Olympic Sports, Minggu (21/5/2023), China menurunkan skuad terbaik untuk melawan Korea Selatan di partai final Piala Sudirman 2023.

Hasilnya, China menyapu bersih partai final dengan kemenangan 3-0 atas Korea Selatan. Dengan ini, China pun resmi menjadi juara Piala Sudirman 2023 di tanah sendiri.

Kemenangan China atas Korea Selatan dimulai oleh ganda campuran Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong yang menghadapi Seo Seung-jae/Chae Yu-jung.

Lewat pertarungan dramatis, Zheng/Huang mampu comeback dengan menang melalui rubber game, 18-21, 22-20, dan 21-8.

Poin China bertambah pada match kedua, tunggal putra Shi Yu Qi menjegal wakil Korea Selatan Lee Yun-gyu.

Tak butuh waktu lama, Shi Yu Qi mengakhiri laga kontra Lee dengan straight game 21-13 dan 21-17.

Unggul 2-0 membuat China di atas angin. Puncaknya, atlet tunggal putri Chen Yufei memastikan gelar Piala Sudirman 2023 untuk Negeri Tirai Bambu.

Chen menang 21-16 dan 22-20 atas "bocah ajaib" milik Korea Selatan, An Se-young.

Meski masih menyisakan dua laga, China sudah dipastikan jadi juara dalam format pertandingan best of five karena memenangi tiga match.

Ini adalah gelar Piala Sudirman ke-13 bagi China, sekaligus mempertahankan gelar juara yang mereka raih pada 2021.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News