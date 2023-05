Klasemen Medali Sea Games 2023: Indonesia Terus Kejar Kamboja

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia Dito Ariotedjo berharap raihan tujuh emas pada hari pertama semakin membuat kontingen Indonesia kuat dan semangat untuk menghadapi Sea Games 2023 di Kamboja.

"Untuk hari ini Alhamdulillah kita sudah mendapatkan tujuh emas, lima perak, dan 12 perunggu, dan sementara kita berada di klasemen di nomor dua. Jadi, ya, insha Allah dengan optimisme kawan-kawan semua, dan apresiasi untuk teman-teman seluruh cabor, semoga peringkat ini bisa dipertahankan, kalau bisa naik di nomor satu," kata Menpora Dito saat ditemui usai pertandingan cabang olahraga vovinam di Chroy Changvar Convention Center Phnom Penh, Kamboja, Sabtu.

Lebih lanjut, Dito mengatakan optimisme untuk mempersembahkan emas dan medali-medali lainnya di pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara itu diharapkan bisa terus dijaga, mengingat Indonesia menargetkan 69 medali emas dan menduduki peringkat 1 atau 2 di SEA Games edisi ke-32, agar mendapat pencapaian yang lebih baik dibanding Sea Games ke-31 di Vietnam.

"Yang pasti tetap semangat, dan ingat, kita membawa bendera Merah-Putih, jadi do the best. Sisanya kita serahkan ke Allah karena kita sudah berikan persiapan yang begitu maksimal," ujar menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju itu.

Saat disinggung mengenai evaluasi keseluruhan dari berbagai cabor yang telah bertanding beberapa hari terakhir, Dito mengatakan sejauh ini masih belum ada kendala yang berarti. Namun, tantangan seperti cuaca yang begitu panas di Negeri Khmer itu memang menjadi salah satu sorotan dari jajaran tim dan ofisial.

"Sejauh ini cabor-cabor semua dirasa mulus, tidak ada catatan yang enggak-enggak, paling lebih ke kesalahan teknis seperti ID card, dan juga cuaca yang panas. Ini saya akui panasnya emang berbeda dan udaranya lembap," ungkap Menpora Dito.

"Tapi dengan tantangan seperti ini, prestasi kita sangat baik dan semoga menjadikan target 60 bahkan 69 semakin bertambah. Sekarang sudah tujuh (emas), masih ada 62 medali emas lagi yang bisa kita raih," imbuhnya.

Sementara itu, per Sabtu (6/5) pukul 18.50, Kontingen Indonesia berada di peringkat dua klasemen medali Sea Games 2023 dengan total 25 medali termasuk tujuh emas, lima perak, dan 12 perunggu.

Tuan rumah Kamboja masih berada di puncak dengan raihan total 30 medali dengan 14 emas, sembilan perak, dan tujuh perak. Di bawah Indonesia ada Filipina yang mengoleksi total 19 medali dengan empat emas, tujuh perak, dan delapan perunggu.

