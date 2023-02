Tampil di Halftime Show Super Bowl 2023, Perut Rihanna Jadi Sorotan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Penyanyi Rihanna menjadi pengisi acara Halftime Show Super Bowl 2023, kehamilan sang penyanyi pun terungkap.

Rihanna menggemparkan panggung Super Bowl 2023 kala ditunjuk menjadi pengisi acara Halftime Show di State Farm Arena, Arizona, Amerika Serikat, Minggu (12/2/2023) malam.

Super Bowl adalah pertandingan final American Football yang dilangsungkan pada akhir musim pertandingan NFL di AS. Dua tim terbaik dari masing-masing divisi bertanding untuk memperebutkan Piala Vince Lombardi.

Nah, Halftime Show digelar pada jeda pergantian babak pada partai final Super Bowl. Dengan durasi tak sampai 30 menit, penonton akan disuguhkan "konser singkat" dari musisi kenamaan dunia.

Beberapa penyanyi top dunia seperti Michael Jackson, Aerosmith, Bruno Mars, Madonna, dan Beyonce, tercatat pernah tampil di panggung Halftime Show Super Bowl.

Pada tahun ini, Rihanna dipercaya tampil di jeda pertandingan Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs. Penampilan ini terbilang spesial karena menandai comeback Rihanna setelah 10 tahun vakum dari dunia musik.

Kurang lebih selama 13 menit, Rihanna menyanyikan lagu-lagu andalannya seperti "We Found Love", "Where Have You Been", "Diamonds", dan "Work".

Rihanna tampil memukau dengan setelah jumpsuit berwarna merah, namun yang tak kalah menjadi perhatian adalah perut Rihanna yang terlihat lebih buncit.

Belakangan diketahui Rihanna memang mengandung anak kedua buah cintanya dengan rapper A$AP Rocky. Kabar itu cukup mengejutkan karena Rihanna baru melahirkan anak pertamanya 9 bulan yang lalu.

Rihanna bukan penyanyi pertama yang manggung dalam kondisi hamil. Sebelumnya, Beyonce sempat melakukannya pada MTV Music Awards 2011.

Super Bowl 2023 dimenangi oleh Kansas City Chiefs dengan skor 38-35 atas Philadelphia Eagles. Ini adalah gelar Super Bowl ketiga bagi tim beralias The Legion of Zoom ini.

