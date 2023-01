Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Arsenal, Head to Head, Susunan Pemain

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Berikut prediksi skor Tottenham Hotspur vs Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. The Gunners bisa memantapkan posisi di puncak klasemen jika meraih kemenangan.

Derbi London Utara yang mempertemukan Tottenham Hotspur vs Arsenal FC akan tersaji pada pekan ke-20 Liga Inggris 2022-2023 di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu (15/1/2023) malam WIB.

Arsenal saat ini berada di puncak klasemen Liga Inggris dan tampil sangat baik musim ini.

Baca Juga : Mengapa Arsenal Pakai Jersey Serba Putih Saat Lawan Tim Milik Erick Thohir?

The Gunners mengoleksi 44 poin dan bisa menjauh delapan poin dari Manchester City apabila menang pada pertandingan ini.

Arsenal datang ke Tottenham Hotspur Stadium dengan modal kemenangan 3-0 atas Oxford United pada pertandingan sebelumnya di Piala FA.

Tottenham, di sisi lain, menempati posisi kelima pada klasemen sementara dan tampil tidak konsisten.

Tim tuan rumah mengalahkan Portsmouth dengan kemenangan 1-0 di Piala FA pekan ini.

Kemenangan tersebut menjadi modal kepercayaan diri menjelang pertandingan versus Arsenal.

Dari catatan head to head, Arsenal memiliki rekor bagus melawan Spurs. Total The Gunners telah memenangkan 85 dari 206 pertandingan, adapun The Lilywhites mengemas 67 kemenangan.

Baca Juga : Arsenal vs Newcastle Imbang, Arteta Soroti 2 Pelanggaran Lawan di Kotak Penalti

Namun, Tottenham tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan kandang Liga Inggris terakhir melawan Arsenal dan telah memenangkan tiga pertandingan terakhir mereka di markas sendiri.

Preview Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur: Dejan Kulusevski kembali berlatih setelah pulih dari cedera. Rodrigo Bentancur diragukan tampil karena cedera.

Arsenal: Di kubu The Gunners hanya Gabriel Jesus (lutut) dan Reiss Nelson (paha) yang dipastikan absen karena kendala cedera.

Prakiraan Formasi Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur (3-4-3): Hugo Lloris; Cristian Romero, Eric Dier, Clement Lenglet; Matt Doherty, Yves Bissouma, Pierre-Emile Hojbjerg, Ivan Perisic; Dejan Kulusevski, Harry Kane, Son Heung-min.

Pelatih: Antonio Conte

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale; Ben White, William Saliba, Gabriel Magelhaes, Oleksender Zinchenko; Granit Xhaka, Thomas Partey; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli; Eddie Nketiah.

Pelatih: Mikel Arteta

Head to Head Tottenham Hotspur vs Arsenal

1/10/2022: Arsenal 3-1 Tottenham Hotspur

12/5/2022: Tottenham Hotspur 3-0 Arsenal

26/9/2021: Arsenal 3-1 Tottenham Hotspur

14/3/2021: Arsenal 2-1 Tottenham Hotspur

6/12/2020: Tottenham Hotspur 2-0 Arsenal

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Arsenal

The Gunners diprediksi meraih kemenangan pada laga ini. Melihat performa Arsenal yang moncer, pasukan Mikel Arteta diunggulkan menang dalam derby London Utara kontra Tottenham Hotspur.

Prediksi:

Tottenham Hotspur 1-2 Arsenal

Tottenham Hotspur 0-2 Arsenal

Tottenham Hotspur 1-3 Arsenal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :