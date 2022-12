Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-17: Aston Villa vs Liverpool, MU vs Nottingham

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-17, ada laga Aston Villa vs Liverpool dan Manchester United vs Nottingham Forest.

Jadwal Liga Inggris kembali dilanjutkan setelah rehat karena agenda Piala Dunia 2022 pada November hingga awal Desember ini.

Pekan ke-17 Liga Inggris akan dimulai pada Senin (26/12/2022) hingga Kamis (29/12/2022) dini hari WIB.

Karena terjeda Piala Dunia 2022, jadwal boxing day Liga Inggris yang biasanya digelar November hingga Januari kini mundur ke Desember.

Laga Brentford vs Tottenham Hotspur menjadi pembuka pekan ke-17 pada Senin malam WIB.

Usai laga itu ada lima partai yang digelar serentak pada pukul 22.00 WIB, yakni Southampton vs Brighton & Hove Albion, Leicester City vs Newcastle United, Crystal Palace vs Fulham, dan Everton vs Wolverhampton Wanderers.

Berlanjut pada Selasa (27/12/2022) dini hari WIB, dua tim big six akan bertanding yakni Liverpool dan Arsenal.

Liverpool akan bertandang ke markas Aston Villa, sementara Arsenal menjamu sesama tim London West Ham United.

Tiga laga terakhir pekan ke-17 juga akan dimainkan oleh tim big six, dibuka dengan laga Chelsea vs Bournemouth, dilanjutkan Manchester United vs Nottingham Forest pada Rabu (28/12/2022) dini hari WIB.

Juara bertahan Manchester City akan mengakhiri rangkaian pekan ke-17 dengan melawat ke markas Leeds United pada Kamis dini hari WIB.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-17: