Jadwal Liga Inggris Pekan 32: Ada Big Match MU vs Liverpool

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-32 diwarnai dengan big match Manchester United vs Liverpool.

Pekan ke-32 Liga Inggris 2023-2024 akan mulai bergulir pada hari ini, Sabtu (6/4/2024) malam.

Liga Inggris langsung memainkan pekan ke-32 setelah pekan ke-31 rampung digelar pada Jumat (5/4/2024) malam.

Duel Crystal Palace vs Manchester City akan menjadi pembuka pekan ke-32 Liga Inggris 2023-2024.

Laga ini juga akan menjadi momen krusial dalam perburuan gelar juara Liga Inggris yang diramaikan oleh 3 tim: Liverpool (70 poin), Arsenal (68 poin), dan Manchester City (67 poin).

Setelah laga itu, ada 5 pertandingan yang digelar serentak yakni Wolves vs West Ham United, Everton vs Burnley, Aston Villa vs Brentford, Fulham vs Newcastle United, dan Luton Town vs Bournemouth.

Arsenal akan tampil di markas Brighton pada Sabtu malam menjelang dini hari. The Gunners bisa mengambil alih puncak klasemen jika menang atas The Seagulls.

Big match juga akan tersaji pada pekan ke-32. Laga Manchester United vs Liverpool bakal digelar pada Minggu (7/4/2024) malam.

The Reds butuh kemenangan untuk menjauh dari kejaran rivalnya. Sementara Manchester United harus bangkit dari kekalahan 3-4 dari Chelsea pekan lalu.

Chelsea sendiri akan bertandang ke markas tim promosi, Sheffield United pada Minggu malam.

Pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024 ditutup dengan pertandingan Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest pada Senin (8/4/2024) dini hari.

Berikut jadwal pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024:

