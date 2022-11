Jadwal Piala Dunia Hari Ini 26 November 2022: Laga Penentuan Argentina

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Babak penyisihan grup C dan D Piala Dunia 2022 akan berlanjut pada hari ini, Sabtu (26/11/2022).

Pertandingan dibuka oleh Tunisia vs Australia (Grup D) pada pukul 17.00 WIB. Kemudian laga berlanjut dari Grup C yang mempertemukan Polandia vs Arab Saudi.

Arab Saudi mencoba memenangkan pertandingannya kembali, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 2-1.

Laga dilanjutkan oleh Prancis vs Denmark yang kemungkinan akan bermain ketat karena harus memperebutkan poin agar lolos ke 16 besar.

Pasalnya, Prancis berada di puncak klasemen dengan penorehan 3 poin setelah mengalahkan Australia.

Apabila berhasil lolos ke 16 besar, Prancis akan menghilangkan kutukan juara bertahan yang kalah di babak penyisihan grup.

Pertandingan Grup C akan ditutup oleh Argentina vs Meksiko pada Minggu (27/11/2022) dini hari.

Argentina harus tampil maksimal di laga penentuan ini. Ia dan Denmark harus berebut poin agar tidak hengkang dari Piala Dunia 2022.

Jadwal Piala Dunia Hari Ini

Sabtu, 26 November 2022

Tunisia vs Australia - 17.00 WIB

Polandia vs Arab Saudi - 20.00 WIB

Prancis vs Denmark - 23.00 WIB

Minggu, 27 November 2022

Argentina vs Meksiko - 02.00 WIB

