Profil Timnas Jepang, Prediksi Skuat, Jadwal Tim Samurai Biru di Piala Dunia 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Jepang bakal kembali tampil di ajang Piala Dunia dan hadirnya tim Samurai Biru di Qatar pada 20 November hingga 18 Desember menjadi yang ketujuh di kejuaraan terakbar itu.

Pertama kali, Jepang lolos ke putaran final Piala Dunia pada 1998. Kemudian, mereka menjadi tuan rumah perhelatan akbar ini pada 2002.

Prestasi terbaik yang diraih tim berjuluk Samurai Biru ini adalah sampai di babak 16 besar. Jepang tiga kali lolos ke fase gugur tersebut pada 2002, 2010, dan 2018.

Jepang lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 setelah menempati posisi runner up di Kualifikasi Piala Dunia Asia Grup B putaran ketiga. Mereka berhasil mengemas 22 poin dari 10 pertandingan (tujuh kali menang, sekali imbang dan dua kali kalah).

Di putaran final, Jepang akan bersaing dengan Spanyol, Jerman dan Kosta Rika di Grup E. Bisa dikatakan grup ini cukup berat bagi tim dari Asia Timur ini, apalagi Spanyol dan Jerman pernah merasakan trofi Piala Dunia.

Pelatih dan pemain

Timnas Jepang saat ini dilatih oleh Hajime Moriyasu. Pria berusia 54 tahun ini menjadi pelatih Samurai Biru sejak 2018. Di tahun itu, ia membawa tim asuhannya melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2018.

Moriyasu mengatakan Jepang tak gentar meski berada di grup dengan persaingan ketat. "Hasil undian yang mempertemukan kami dengan pemenang Piala Dunia sangat berarti bagi kami," kata Moriyasu dikutip dari NHK.

"Kami akan mulai menganalisis lawan kami, tapi kami tidak akan melihat mereka lebih baik dari kami. Kami akan bawa kekuatan kami sendiri," katanya.

Salah satu pemain Jepang yang akan menjadi andalah adalah Maya Yoshida yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa.

Bek berusia 34 tahun dan juga kapten Jepang ini sekarang membela klub Jerman Schalke 04. Sebelumnya dia bermain di klub Liga Inggris, Southampton dan klub Liga Italia, Sampdoria.

Jadwal Jepang di Piala Dunia 2022:

- Jerman vs Jepang, 23 November 2022

- Jepang vs Kosta Rika, 27 November 2022

- Jepang vs Spanyol, 2 Desember 2022

Prediksi skuat Jepang di Piala Dunia 2022:

Kiper: Eji Kawashima, Daniel Schmidt, Kosei Tani

Bek: Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, Hiroki Sakai, Miki Yamane, Ayumu Seko

Tengah: Wataru Endo, Takumi Minamino, Takefusa Kubo, Reo Hatate, Yuki Soma, Daichi Kamada, Kaoru Mitoma

Penyerang: Kyogo Furuhashi, Ayase Ueda, Shuto Machino, Daize Maeda

Profil Timnas Jepang:

- Nama: Japan Football Association (JFA)

- Julukan: Samuria Biru

- Konfederasi: Asia

- Piala Dunia: Tampil tujuh kali. Lolos babak 16 besar (2002, 2010 dan 2018)

- Piala Asia: Tampil 10 kali, juara 1992, 2000, 2004 dan 2011

- Peringkat FIFA: 24 (per 25 Agustus 2022)

- Pelatih: Hajime Moriyasu

- Penampilan Terbanyak: Yasuhito Endo (152 caps)

- Top Skor: Kunishige Kamamoto (75 gol)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :