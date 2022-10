Tragedi Kanjuruhan, FIFA Tegas Larang Gas Air Mata di Stadion

“Tidak boleh ada senjata api atau gas air mata yang dibawa atau digunakan [no firearms or crowd control gas shall be carried or used],” tertulis dalam poin 19b Bab III FIFA Stadium Safety and Security Regulations, dikutip pada Minggu (2/9/2022).

Aturan FIFA @fifaworldcup yang tercantum dalam `FIFA Stadium Safety and Security Regulations’ pada pasal 19, poin b) tertulis, 'No firearms or “crowd control gas” shall be carried or used' atau bisa diartikan 'senjata api atau gas pengendali massa dilarang untuk digunakan. pic.twitter.com/8QXTabBEs9