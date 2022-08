Jadwal Liga 1 Pekan Keempat: Persebaya vs Madura United, Bali United vs Arema

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga 1 2022-2023 pekan keempat yang antara lain akan memainkan partai Persebaya Surabaya vs Madura United.

Pekan keempat Liga 1 2022-2023 bakal bergulir mulai besok, Jumat (12/8/2022), hingga Senin (15/8/2022).

Total ada sembilan pertandingan yang akan dipentaskan pada pekan keempat Liga 1 2022-2023, dibuka dengan laga Persik Kediri vs Borneo FC.

Setelah laga tersebut, ada tiga pertandingan yang akan bergulir pada Sabtu (13/8/2022).

Dibuka dengan laga Persib Bandung vs PSIS Semarang, disusul PSS Sleman vs Barito Putera, dan diakhiri Bali United vs Arema FC.

Pada Minggu (14/8/2022), ada empat pertandingan yang digelar yakni Dewa United vs Bhayangkara FC, Persebaya Surabaya vs Madura United, Persis Solo vs Persita Tangerang, dan Persikabo 1973 vs Persija Jakarta.

Partai penutup pekan keempat Liga 1 2022-2023 bakal berlangsung antara RANS Nusantara FC dan PSM Makassar pada Senin (15/8/2022) sore.

Madura United dan Persikabo menjadi dua tim teratas di klasemen sementara Liga 1 2022-2023.

Kedua tim itu sama-sama meraih poin sempurna sembilan dari tiga pertandingan. Madura United berhak atas puncak klasemen karena unggul selisih gol.

Sebaliknya, di papan bawah ada lima tim yang belum meraih kemenangan yakni RANS, PSS, Persik, Persib, dan Persis.

Persis menghuni juru kunci klasemen karena belum meraih satu pun poin akibat tiga kekalahan beruntun yang diderita.

Jadwal Liga 1 2022-2023

Pekan Keempat

Jumat (12/8/2022)

Persik vs Borneo FC - 15.30 WIB

Sabtu (13/8/2022)

Persib vs PSIS - 16.00 WIB

PSS vs Barito Putera - 18.15 WIB

Bali United vs Arema - 20.30 WIB

Minggu (14/8/2022)

Dewa United vs Bhayangkara FC - 15.15 WIB

Persebaya vs Madura United - 16.00 WIB

Persis vs Persita - 18.15 WIB

Persikabo vs Persija - 20.30 WIB

Senin (15/8/2022)

RANS vs PSM - 18.15 WIB

