Jadwal Liga Spanyol Pekan Pertama: Barcelona vs Rayo, Almeria vs Real Madrid

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Spanyol 2022-2023 pekan pertama, Barcelona vs Rayo dan Almeria vs Real Madrid.

Kompetisi Liga Spanyol 2022-2023 akan segera bergulir pada akhir pekan ini. Setelah rehat sejak Juni lalu, kini tim-tim LaLiga akan memulai pertandingan pekan pertama.

Pekan pertama Liga Spanyol 2022 dibuka dengan laga Osasuna vs Sevilla pada Sabtu (13/8/2022) dini hari WIB.

Baca Juga : Bursa Transfer Liga Spanyol: Kenginan Melo ke Valencia Terhambat Gaji

Setelah laga itu dilanjutkan dengan partai Celta Vigo vs Espanyol pada Sabtu malam hari.

Ada tiga laga Liga Spanyol yang digelar pada Minggu (14/8/2022) yakni Valladolid vs Villarreal, Barcelona vs Rayo Vallecano, dan Cadiz vs Real Sociedad.

Pada hari Senin (15/8/2022), ada tiga laga lagi yang bakal berlangsung. Valencia bertemu dengan Girona, Almeria menjamu Real Madrid, dan Athletic Bilbao kontra Real Mallorca.

Baca Juga : Mau Dijual Lazio, Luis Alberto Buka Peluang Berkarier di Liga Spanyol

Dua laga sisanya akan dimainkan pada Selasa (16/8/2022) dini hari WIB, yakni Getafe vs Atletico Madrid dan Real Betis vs Elche.

Berikut Jadwal Liga Spanyol 2022-2023

Pekan 1

Sabtu (13/8/2022)

Osasuna vs Sevilla - 02.00 WIB

Celta Vigo vs Espanyol - 22.00 WIB

Minggu (14/8/2022)

Baca Juga : Bursa Transfer Liga Spanyol: Barcelona Yakin Bisa Pertahankan Dembele

Valladolid vs Villarreal - 00.00 WIB

Barcelona vs Rayo - 02.00 WIB

Cadiz vs Real Sociedad - 22.30 WIB

Senin (15/8/2022)

Valencia vs Girona - 00.30 WIB

Almeria vs Real Madrid - 03.00 WIB

Ath. Bilbao vs Mallorca - 22.30 WIB

Selasa (16/8/2022)

Getafe vs Atletico Madrid - 00.30 WIB

Real Betis vs Elche - 02.30 WIB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :