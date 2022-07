Jadwal Liga 1 Pekan Ini: Arema FC vs PSIS, Persib vs Madura United

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal pekan kedua Liga 1 2022-2023 yang akan berlangsung pada akhir minggu ini.

Jadwal kompetisi Liga 1 2022-2023 akan kembali melanjutkan pertandingan pada akhir pekan ini.

Total ada sembilan pertandingan yang akan dimainkan pada pekan kedua Liga 1 2022-2023.

Pada laga pembuka pekan kedua, dua wakil Indonesia di kancah Asia, PSM Makassar dan Bali United akan bentrok di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Jumat (29/7/2022) sore.

Setelah laga itu, ada pertandingan tim promosi RANS Nusantara FC, kontra PSS Sleman pada malam harinya.

Big match antara Persib Bandung dan Madura United tersaji pada Sabtu (30/7/2022). Persib yang ditahan imbang Bhayangkara FC pada pekan pertama, akan menantang Madura United yang pesta 8-0 atas Barito Putera pekan lalu.

Dua laga lain yang akan dimainkan hari tersebut adalah Barito Putera vs Borneo FC dan Arema FC vs PSIS Semarang.

Hari Minggu (31/7/2022) ada tiga pertandingan lagi yang akan dimainkan yakni Persik Kediri vs Bhayangkara FC, Persija Jakarta vs Persis Solo, dan Dewa United vs Persikabo 1973.

Laga pamungkas pekan kedua akan mempertemukan Persebaya Surabaya dengan Persita Tangerang pada Senin (1/8/2022).

Berikut Jadwal Liga 1 2022-2023

Pekan Kedua

Jumat (29/7/2022)

PSM Makassar vs Bali United - 16.00 WIB

RANS Nusantara vs PSS Sleman - 20.30 WIB

Sabtu (30/7/2022)

Persib Bandung vs Madura United - 16.00 WIB

Barito Putera vs Borneo FC - 18.15 WIB

Arema FC vs PSIS Semarang - 20.30 WIB

Minggu (31/7/2022)

Persik Kediri vs Bhayangkara FC - 15.15 WIB

Persija Jakarta vs Persis Solo - 15.30 WIB

Dewa United vs Persikabo - 18.15 WIB

Senin (1/8/2022)

Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang - 20.30 WIB

