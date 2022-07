Launching JIS, Anies Ucapkan Terima Kasih kepada The Jak Mania

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam acara launching Jakarta International Stadium (JIS), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada suporter Persija Jakarta, The Jak Mania.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan rasa terima kasih kepada suporter Persija Jakarta atau The Jak Mania yang telah mengawal jalannya pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) sampai tuntas.

"Perjuangan ini diawali modal pertama modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jak Mania," tutur Anies Baswedan saat Grand Launching JIS, Minggu (24/7/2022).

Anies mengungkapkan bahwa Jak Mania sangat memercayai janji yang dirinya buat dan kelompok suporter itu juga bersedia mengawal pembangunan stadion ini sampai benar-benar jadi seperti sekarang.

"Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diucapkan, lima tahun yang lalu janji membangun stadion itu diungkapkan dan The Jak Mania bersedia memercayai janji itu, The Jak Mania bersedia untuk ikut mengawal janji itu dan hari ini The Jak Mania memenuhi stadion yang dijanjikan itu," ucap Anies.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Grand Launching JIS, pada Minggu (24/7/2022).

Adapun kegiatan Grand Launching JIS akan diisi dengan pertandingan persahabatan internasional antara Persija (Indonesia) dan Chonburi FC (Thailand). Selain itu ada juga pertunjukan musik dari Dewa 19 feat. Virzha, Kotak, dan Setia Band.

Acara simbolis dan pertunjukan Grand Launching JIS akan berlangsung pada jam 16.00-18.00 WIB.

Sementara itu, pertandingan persahabatan internasional antara Persija dan Chonburi FC digelar pada pukul 18.30 WIB - selesai.

