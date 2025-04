Vidio Milik EMTK Pegang Hak Siar Premier League hingga 2028

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Vidio, platform over the top (OTT) unit usaha PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK), telah memperpanjang kerja sama dengan Liga Premier Inggris atau Premier League selama tiga tahun ke depan hingga 2028.

Kabar tersebut secara resmi telah diumumkan oleh jurnalis olahraga asal Italia, Fabrizio Romano dalam akun Instagram, Selasa (29/4/2025).

"Vidio Sport memperpanjang hak siar Premier League hingga 2028. Here we go," katanya.

Fabrizio mengatakan kedua pihak telah mencapai kesepakatan dan mendandatangani kontrak untuk melanjutkan kesepakatan yang terjalin dari 2022.

Dengan demikian, lanjutnya Vidio akan tetap melanjutkan siaran Premier League musim 2025 hingga 2028.

Dia menuturkan capaian tersebut merupakan yang pertama kalinya broadcaster asal Indonesia mampu memperpanjang kerja sama untuk yang kedua kalinya dengan Premier League.

Di lantai Bursa, saham EMTK melemah 0,93% menjadi Rp535 per lembar saham pada penutupan perdagangan, Selasa (29/4/2025). Saham EMTK tercatat menguat sebesar 11% dalam sebulan terakhir.

Sebelumnya, EMTK berencana membagikan dividen tunai tahun buku 2024 sebesar Rp2,01 triliun atau setara Rp33 per lembar saham.

Dividen tersebut berasal dari laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dan dari saldo laba ditahan.

Pembagian dividen tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) EMTK yang digelar pada Senin (28/4/2025).

Lalu, RUPST EMTK menyetujui menyisihkan senilai Rp1 miliar dari laba bersih sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp1,47 triliun sepanjang 2024.

Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih EMTK naik signifikan dan membalikkan keadaan perseroan setelah sebelumnya merugi Rp140,77 miliar pada 2023.

Kenaikan tersebut seiring dengan pendapatan bersih EMTK yang juga naik 32% year on year (yoy) menjadi Rp12,23 triliun pada 2024, dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp9,24 triliun.