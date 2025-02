Debut di Manchester City, Nico Gonzalez Langsung Cedera

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain anyar Manchester City Nico Gonzalez mengalami debut apes setelah hanya bermain 22 menit sebelum ditarik keluar karena cedera.

Rekrutan baru Manchester City, Nico Gonzalez, mencatat debut saat timnya tampil menghadapi Leyton Orient di putaran keempat Piala FA, Sabtu (8/2/2025).

Sayangnya, Nico mengakhiri debutnya lebih cepat setelah berada di lapangan selama 22 menit.

Gelandang yang direkrut dari Porto dengan nilai transfer 60 juta euro itu mengalami masalah pada tulang rusuknya.

Nico mendapat cedera setelah jatuh dalam duel dengan pemain Leyton Orient, Sonny Perkins.

Setelah mendapatkan perawatan medis, Nico memegang samping tubuhnya saat berjalan keluar lapangan di Stadion Brisbane Road.

"Saya pikir Nico langsung merasakan seperti apa Liga Inggris," ucap Manajer Manchester City Pep Guardiola, dilansir dari laman resmi Manchester City.

Meski demikian, Guardiola mengatakan tim pelatih Manchester City belum mengetahui seberapa parah cedera yang dialami Nico Gonzalez.

Cedera ini membuat Manchester City ketar-ketir, mengingat The Citizens akan menghadapi Real Madrid dalam playoff Liga Champions pada Rabu (12/2/2025).

Gonzalez direkrut untuk mengisi kekosongan peraih Ballon d'Or, Rodri, yang absen sejak September 2024 karena cedera ACL.

Tanpa Rodri, Manchester City kesulitan mempertahankan performa mereka di Liga Inggris dan menelan kekalahan beruntun.

Kedatangan Nico Gonzalez merupakan bagian dari strategi belanja besar Guardiola pada bursa transfer Januari.

The Citizens menghabiskan lebih dari 200 juta dolar AS untuk mendatangkan 5 pemain baru, termasuk Omar Marmoush (73 juta dolar AS), Abdukodir Khusanov, Vitor Reis (77 juta dolar AS), dan Christian McFarlane dari New York City FC.

Pada laga kontra Leyton Orient, Manchester City bangkit dari ketertinggalan satu gol pada babak pertama untuk menang 2-1 dan memastikan tempat pada putaran kelima Piala FA 2024-2025.