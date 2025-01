Hadir Farewell The Daddies, Kevin Sanjaya Akui Rindu Atmosfer Istora

Mantan pebulu tangkis Kevin Sanjaya mengaku senang bisa kembali bermain saat menjadi tamu di acara perpisahan The Daddies alias Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan atlet bulu tangkis Kevin Sanjaya mengaku senang bisa kembali bermain bulu tangkis saat menjadi tamu di acara perpisahan pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Acara seremonial bertajuk Tribute to The Daddies berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (26/1/2025). Kevin Sanjaya turut terlibat dalam acara tersebut.

Menurutnya, atmosfer penonton yang riuh memberikan momen sentimental dan menambah perasaan rindu untuk pemain kelahiran tahun 1995 itu.

"Yang pastinya sangat bernostalgia, terakhir saya tampil di sini [Istora] 2 tahun yang lalu dan bisa kembali dengan atmosfer yang luar biasa, pastinya senang," katanya kepada Bisnis, Minggu (26/1/2025).

Agenda perpisahan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memang berlangsung khidmat dan ditutup dengan pertandingan persahabatan yang mempertemukan Ahsan/Hendra dengan pasangan gado-gado Kevin Sanjaya Sukamuljo dan juara dunia 2023 Seo Seung Jae (Korea Selatan).

Pertandingan fun match tersebut membuat penggemar yang datang terhibur menyaksikan mantan pemain nomor satu dunia itu. Bahkan, sesekali keempatnya bercanda saat menghadapi satu sama lain.

Kevin dan Seo merasa terhormat mengingat bermain untuk kali terakhir menghadapi pasangan legendaris yang telah memenangkan banyak gelar selama berkarier.

"Saya merasa terhormat bisa bermain dengan pemain legendaris di pertandingan moment of honor bertajuk Tribute to The Daddies," pungkas Seo.