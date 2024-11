Live Hasil Bahrain vs China: The Dragon Menang Tipis dalam Laga Penuh Drama

Hasil Bahrain vs China berakhir dengan kemenangan the Dragon yang berkesudahan 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Bahrain vs China berakhir dengan kemenangan the Dragon yang berkesudahan 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis (14/11/2024) malam.

Drama juga terjadi di pertandingan ini setelah gol Bahrain pada menit 87 dianulir wasit karena Ali Abdullah Hassan Haram kedapatan dalam posisi offside sebelum mencetak gol.

Setelah gol ini, China yang dijuluki the Dragon bisa memanfaatkan momentum untuk merobek gawang Bahrain pada menit 91.

Striker Yuning Zhang yang juga mencetak gol ke gawang Indonesia dengan tenang menyontek bola ke gawang Bahrain untuk membawa China unggul 1-0.

Bahrain harus bermain dengan 10 orang pemain setelah Waleed Mohamed Abdulla Ali Al Hayam menerima kartu merah pada menit 99.

Kemenangan ini membawa China langsung naik ke posisi empat menggusur Bahrain dan Indonesia yang kini duduk sebagai juru kunci.