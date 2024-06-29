Prediksi Skor Swiss vs Italia, 29 Juni, Susunan Pemain, H2H, Data

Bisnis.com, JAKARTA - Babak perdelapan final atau 16 besar Euro 2024 akan dimulai hari ini dengan mempertemukan Swiss vs Italia di Olympiastadion Berlin, Sabtu (29/6/2024) malam.
Pertemuan klasik antara Swiss vs Italia yang selalu memberikan hasil dengan skor ketat di setiap pertandingan.
Swiss mempunyai modal bagus sebagai tim kuda hitam di Euro 2024 dengan berhasil menahan imbang Jerman di pertandingan terakhir.
Swiss bahkan unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya Jerman menyamakan kedudukan 1-1 di penghujung pertandingan.
Timnas Swiss di pertandingan tersebut tampil efektif dalam serangan balik. Beberapa kali aksi duet striker Dan Ndoye dan Breel Mbolo merepotkan pertahanan Jerman yang digalang Antonio Rudiger.
Beruntung, Manuel Neuer sedang tampil apik di pertandingan tersebut untuk menyelamatkan muka Jerman.
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Swiss diprediksi akan kembali memakai taktik serangan balik saat bertemu Italia di babak 16 besar nanti.
Memanfaatkan kecepatan dan kekuatan Ndoye-Embolo, Swiss diprediksi bisa merepotkan pertahanan Italia yang dikordinir Alessandro Bastoni.
Sementara itu di kubu timnas Italia, pelatih Luciano Spalletti harus berpikir lebih keras lagi untuk bermain kreatif dalam membongkar pertahanan lawan.
Kurangnya kreativitas membuat Italia cuma bisa mencetak satu gol dari dua laga terakhir.
Satu catatan lagi adalah tumpulnya lini depan mereka selama pagelaran Euro 2024 ini.
Dalam tiga laga terakhir, lini depan Italia yang diisi Gianluca Scamacca dan Mateo Retegui belum mencetak sebiji gol di ajang Euro 2024 ini.
Scamacca dan Retegui harus lebih tajam untuk membantu Italia melangkah lebih maju di Euro 2024 ini.
Spalletti bisa mencoba Mattia Zaccagni sebagai pemain sayap kiri atau super sub jika Italia dalam keadaan buntu seperti melawan Kroasia di fase grup.
Menimbang kekuatan Swiss dan Italia, pertandingan nanti diprediksi akan menghasilkan skor seri atau tipis.
Lima laga Swiss:
05/06/24 Switzerland 4 - 0 Estonia
08/06/24 Switzerland 1 - 1 Austria
15/06/24 Hungary 1 - 3 Switzerland
20/06/24 Scotland 1 - 1 Switzerland
24/06/24 Switzerland 1 - 1 Germany
Lima laga Italia:
05/06/24 Italy 0 - 0 Türkiye
10/06/24 Italy 1 - 0 Bosnia-Herzegovina
16/06/24 Italy 2 - 1 Albania
21/06/24 Spain 1 - 0 Italy
25/06/24 Croatia 1 - 1 Italy
Prediksi susunan pemain Swiss vs Italia:
Switzerland predicted lineup (3-4-2-1):
Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Shaqiri, Ndoye; Embolo.
Italy predicted lineup (4-3-3):
Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella, Frattesi; Chiesa, Scamacca, Raspadori.
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Timnas Swiss:
Goalkeepers: Gregor Kobel (Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter)
Defenders: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Ricardo Rodríguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Wolfsburg)
Midfielders: Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Vincent Sierro (Toulouse), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco), Steven Zuber (AEK Athens)
Forwards: Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorets), Breel Embolo (Monaco), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (AC Milan)
Timnas Italia:
Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma (Paris), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)
Defenders: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma)
Midfielders: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma)
Forwards: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)
Prediksi Skor Swiss vs Italia, 29 Juni:
Skor Swiss vs Italia 1-1
Skor Swiss vs Italia 0-1
Skor Swiss vs Italia 1-2