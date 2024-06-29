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Prediksi Skor Swiss vs Italia, 29 Juni, Susunan Pemain, H2H, Data

Babak perdelapan final atau 16 besar Euro 2024 akan dimulai hari ini dengan mempertemukan Swiss vs Italia di Olympiastadion Berlin, Sabtu (29/6/2024) malam.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Sabtu, 29 Juni 2024 | 13:14
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Pemain Italia, Mattia Zaccagni di Euro 2024. Prediksi Skor Swiss vs Italia, 29 Juni, Susunan Pemain, H2H, Data/Reuters
Pemain Italia, Mattia Zaccagni di Euro 2024. Prediksi Skor Swiss vs Italia, 29 Juni, Susunan Pemain, H2H, Data/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Babak perdelapan final atau 16 besar Euro 2024 akan dimulai hari ini dengan mempertemukan Swiss vs Italia di Olympiastadion Berlin, Sabtu (29/6/2024) malam.

Pertemuan klasik antara Swiss vs Italia yang selalu memberikan hasil dengan skor ketat di setiap pertandingan.

Swiss mempunyai modal bagus sebagai tim kuda hitam di Euro 2024 dengan berhasil menahan imbang Jerman di pertandingan terakhir.

Swiss bahkan unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya Jerman menyamakan kedudukan 1-1 di penghujung pertandingan.

Timnas Swiss di pertandingan tersebut tampil efektif dalam serangan balik. Beberapa kali aksi duet striker Dan Ndoye dan Breel Mbolo merepotkan pertahanan Jerman yang digalang Antonio Rudiger.

Beruntung, Manuel Neuer sedang tampil apik di pertandingan tersebut untuk menyelamatkan muka Jerman.

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Swiss diprediksi akan kembali memakai taktik serangan balik saat bertemu Italia di babak 16 besar nanti.

Memanfaatkan kecepatan dan kekuatan Ndoye-Embolo, Swiss diprediksi bisa merepotkan pertahanan Italia yang dikordinir Alessandro Bastoni.

Sementara  itu di kubu timnas Italia, pelatih Luciano Spalletti harus berpikir lebih keras lagi untuk bermain kreatif dalam membongkar pertahanan lawan.

Kurangnya kreativitas membuat Italia cuma bisa mencetak satu gol dari dua laga terakhir.

Satu catatan lagi adalah tumpulnya lini depan mereka selama pagelaran Euro 2024 ini.

Dalam tiga laga terakhir, lini depan Italia yang diisi Gianluca Scamacca dan Mateo Retegui belum mencetak sebiji gol di ajang Euro 2024 ini.

Scamacca dan Retegui harus lebih tajam untuk membantu Italia melangkah lebih maju di Euro 2024 ini.

Spalletti bisa mencoba Mattia Zaccagni sebagai pemain sayap kiri atau super sub jika Italia dalam keadaan buntu seperti melawan Kroasia di fase grup.

Menimbang kekuatan Swiss dan Italia, pertandingan nanti diprediksi akan menghasilkan skor seri atau tipis.

Lima laga Swiss:

05/06/24 Switzerland 4 - 0 Estonia

08/06/24 Switzerland 1 - 1 Austria

15/06/24 Hungary 1 - 3 Switzerland

20/06/24 Scotland 1 - 1 Switzerland

24/06/24 Switzerland 1 - 1 Germany

Lima laga Italia:

05/06/24 Italy 0 - 0 Türkiye

10/06/24 Italy 1 - 0 Bosnia-Herzegovina

16/06/24 Italy 2 - 1 Albania

21/06/24 Spain 1 - 0 Italy

25/06/24 Croatia 1 - 1 Italy

Prediksi susunan pemain Swiss vs Italia:

Switzerland predicted lineup (3-4-2-1):

Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Shaqiri, Ndoye; Embolo.

Italy predicted lineup (4-3-3):

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella, Frattesi; Chiesa, Scamacca, Raspadori.

Head to head Swiss vs Italia:

07 May 1911 Italy vs Switzerland 2-2 International Friendly
21 May 1911 Switzerland vs Italy 3-0 International Friendly
05 Apr 1914 Italy vs Switzerland 1-1 International Friendly
17 May 1914 Switzerland vs Italy 0-1 International Friendly
31 Jan 1915 Italy vs Switzerland 3-1 International Friendly
28 Mar 1920 Switzerland vs Italy 3-0 International Friendly
06 Mar 1921 Italy vs Switzerland 2-1 International Friendly
06 Nov 1921 Switzerland vs Italy 1-1 International Friendly
03 Dec 1922 Italy vs Switzerland 2-2 International Friendly
18 Apr 1926 Switzerland vs Italy 1-1 International Friendly
09 May 1926 Italy vs Switzerland 3-2 International Friendly
30 Jan 1927 Switzerland vs Italy 1-5 International Friendly
01 Jan 1928 Italy vs Switzerland 3-2 Dr Gero Cup
14 Oct 1928 Switzerland vs Italy 2-3 Dr Gero Cup
09 Feb 1930 Italy vs Switzerland 4-2 International Friendly
29 Mar 1931 Switzerland vs Italy 1-1 Dr Gero Cup
14 Feb 1932 Italy vs Switzerland 3-0 Dr Gero Cup
02 Apr 1933 Switzerland vs Italy 0-3 Dr Gero Cup
03 Dec 1933 Italy vs Switzerland 5-2 Dr Gero Cup
05 Apr 1936 Switzerland vs Italy 1-2 International Friendly
25 Oct 1936 Italy vs Switzerland 4-2 Dr Gero Cup
31 Oct 1937 Switzerland vs Italy 2-2 Dr Gero Cup
20 Nov 1938 Italy vs Switzerland 2-0 International Friendly
12 Nov 1939 Switzerland vs Italy 3-1 International Friendly
03 Mar 1940 Italy vs Switzerland 1-1 International Friendly
11 Nov 1945 Switzerland vs Italy 4-4 International Friendly
27 Apr 1947 Italy vs Switzerland 5-2 International Friendly
25 Nov 1951 Switzerland vs Italy 1-1 Dr Gero Cup
28 Dec 1952 Italy vs Switzerland 2-0 Dr Gero Cup
17 Jun 1954 Switzerland vs Italy 2-1 FIFA World Cup
23 Jun 1954 Switzerland vs Italy 4-1 FIFA World Cup
11 Nov 1956 Switzerland vs Italy 1-1 Dr Gero Cup
06 Jan 1960 Italy vs Switzerland 3-0 International Friendly
07 Jun 1962 Italy vs Switzerland 3-0 FIFA World Cup
10 May 1964 Switzerland vs Italy 1-3 International Friendly
18 Nov 1967 Switzerland vs Italy 2-2 UEFA European Championship
23 Dec 1967 Italy vs Switzerland 4-0 UEFA European Championship
17 Oct 1970 Switzerland vs Italy 1-1 International Friendly
21 Oct 1972 Switzerland vs Italy 0-0 FIFA World Cup
20 Oct 1973 Italy vs Switzerland 2-0 FIFA World Cup
17 Nov 1979 Italy vs Switzerland 2-0 International Friendly
28 May 1982 Switzerland vs Italy 1-1 International Friendly
27 Oct 1982 Italy vs Switzerland 0-1 International Friendly
04 Nov 1984 Switzerland vs Italy 1-1 International Friendly
15 Nov 1986 Italy vs Switzerland 3-2 UEFA European Championship
17 Oct 1987 Switzerland vs Italy 0-0 UEFA European Championship
31 Mar 1990 Switzerland vs Italy 0-1 International Friendly
14 Oct 1992 Italy vs Switzerland 2-2 FIFA World Cup
01 May 1993 Switzerland vs Italy 1-0 FIFA World Cup
03 Jun 1994 Italy vs Switzerland 1-0 International Friendly
19 Jun 1995 Switzerland vs Italy 0-1 Centenary
10 Oct 1998 Italy vs Switzerland 2-0 UEFA European Championship
09 Jun 1999 Switzerland vs Italy 0-0 UEFA European Championship
30 Apr 2003 Switzerland vs Italy 1-2 International Friendly
31 May 2006 Switzerland vs Italy 1-1 International Friendly
12 Aug 2009 Switzerland vs Italy 0-0 International Friendly
05 Jun 2010 Switzerland vs Italy 1-1 International Friendly
16 Jun 2021 Italy vs Switzerland 3-0 UEFA European Championship
05 Sep 2021 Switzerland vs Italy 0-0 FIFA World Cup
12 Nov 2021 Italy vs Switzerland 1-1 FIFA World Cup

Timnas Swiss:

Goalkeepers: Gregor Kobel (Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter)

Defenders: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Ricardo Rodríguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Wolfsburg)

Midfielders: Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Vincent Sierro (Toulouse), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco), Steven Zuber (AEK Athens)

Forwards: Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorets), Breel Embolo (Monaco), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (AC Milan)

Timnas Italia:

Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma (Paris), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Defenders: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma)

Midfielders: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma)

Forwards: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

Prediksi Skor Swiss vs Italia, 29 Juni:

Skor Swiss vs Italia 1-1

Skor Swiss vs Italia 0-1

Skor Swiss vs Italia 1-2

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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