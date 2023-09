Prediksi Skor Ukraina vs Inggris, Preview, Susunan Pemain, Head to Head

Dengan kekuatan penuh seperti itu, diprediksi Inggris akan mengambil poin penuh dari kandang Ukraina dalam lanjutan Kualifikasi Piala Eropa Grup C.

Bisnis.com, JAKARTA - Inggris yang diasuh Gareth Southgate masih menunjukkan permainan konsisten usai terhenti langkahnya di babak perempat final Piala Dunia Qatar.

Kini The Three Lions masih memuncaki klasemeN Grup C kualifikasi Piala Eropa 2024 usai memenangkan empat laga.

Kini Timnas Inggris akan mencoba peruntungan mereka saat tandang ke markas Ukraina. Sayangnya, pertandingan nanti harus digelar di Stadion Miejski, Wroclaw, Polandia, karena Ukraina masih dilanda perang.

Tampil tidak di hadapan publiknya sendiri tentunya akan merugikan Ukraina. Gemuruh para penonton di Polandia pastinya tidak akan semeriah saat tampil di Negara sendiri.

Namun Sergey Rebrov tentunya tidak ingin alasan tersebut membuat timnya takluk. Bermodalkan dua kemenangan dari tiga laga membuat Rebrov berambisi mengejar Inggris yang kini memuncaki klasemen.

Selain itu, kemenangan juga akan membuat mereka aman dari kejaran Italia yang diprediksi akan memenangkan laga lawan Makedonia Utara di laga setelahnya.

Namun langkah Tim Biru-Kuning itu sepertinya akan berat karena Inggris kini tengah dalam performa terbaiknya dengan menyapu bersih empat kemenangan.

Apalagi Inggris akan diperkuat seluruh pemain terbaiknya dari mulai dari lini belakang hingga depan.

Jude Bellingham sedang tampil tregginas bersama Real Madrid. Marcus Rashford juga masih tajam bersama Manchester United. Harry Kane yang baru saja pindah dari Tottenham Hotspur juga mulai nyetel bersama Bayern Munchen.

Dengan kekuatan penuh seperti itu, diprediksi Inggris akan mengambil poin penuh dari kandang Ukraina dalam lanjutan Kualifikasi Piala Eropa Grup C.

Susunan Pemain Ukraina vs Inggris

Ukraina (4-3-3): Andriy Lunin; Yukhym Konoplya, Illia Zabarnyi, Sergey Krivtsov, Vitaliy Mykolenko; Serhiy Sydorchuk, Taras Stepanenko, Oleksandr Zinchenko; Andriy Yarmolenko, Vladyslav Vanat, Viktor Tsygankov

Pelatih: Sergey Stanislavovych Rebrov

Inggris (4-3-3): Jordan Pickford; Kyle Walker, Marc Guehi, Harry Maguire, Ben Chilwell; Jordan Henderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford

Pelatih: Gareth Southgate

Head to Head Ukraina vs Inggris:

9 Pertandingan

1 Ukraina menang

6 Inggris menang

2 Imbang

26-03-2023 Inggris 2-0 Ukraina – Kualifkasi Piala Eropa 2024

03-07-2021 Ukraina 0-4 Inggris – Piala Eropa 2020

10-09-2013 Ukraina 0-0 Inggris – Kualifikasi Piala Dunia 2014

11-09-2012 Inggris 1-1 Ukraina – Kualifikasi Piala Dunia 2014

19-06-2012 Inggris 1-0 Ukraina – Piala Eropa 2012

10-10-2009 Ukraina 1-0 Inggris – Kualifikasi Piala Dunia 2010

Prediksi Skor Ukraina vs Inggris:

Skor Ukraina vs Inggris: 1-2

Skor Ukraina vs Inggris: 0-2

Skor Ukraina vs Inggris: 1-3

