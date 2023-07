Jadwal Perempat Final Japan Open 2023: Fajri vs The Daddies, Grego, Jojo

Jadwal perempat final Japan Open 2023, Fajar Alfian-Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Jojo vs Kunlavut, Gregoria vs Akane, Ana/Tiwi vs Kim/Kong.