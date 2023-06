Messi Tiba di China untuk Jalani Laga Persahabatan

Bisnis.com, JAKARTA - Lionel Messi tiba di Beijing, China pada Sabtu (10/6/2023) untuk menjalani pertandingan persahabatan sebelum meninggalkan kariernya di Benua Eropa dan bergabung dengan Inter Miami yakni klub Major League Soccer.

Dilansir dari Reuters, Sabtu (10/6/2023) kedatangan Messi diumumkan melalui media sosial resmi Weibo International Football Invitation.

Pengumuman tersebut juga menyertakan video para pemain yang keluar dari pesawat, menjelang laga persahabatan antara Argentina dengan Australia pada Kamis (15/6/2023), di Workers Stadium yang baru dibangun di ibu kota China.

Messi yang memenangkan Piala Dunia di Qatar pada tahun lalu dianggap sebagai salah satu pemain fenomenal sepanjang masa.

Pada pekan ini Messi telah dikonfirmasi akan meninggalkan Paris St. Germain, juara Liga Prancis, untuk bergabung dengan Liga Amerika Serikat.

Kunjungan Messi ke China pada tahun ini menjadi kunjungan ketujuh Kapten Tim Nasional Argentina itu sejak pertama kalinya pada 2017.

Messi selalu mendapatkan sambutan yang antusias ketika datang ke China, mengingat besarnya penggemar sepak bola dan Messi di Negeri Tirai Bambu itu.

Asosiasi Sepak Bola Australia mengklaim laga ini terselenggara berkat kerja sama beberapa pihak di Beijing dan Australia.

Sebut saja China Rainbow International Investment Co. Ltd yang didukung oleh Modun Group (Melbourne), Asosiasi Sepak Bola Beijing, Beijing Yiyang Gengyun Sports Culture Co. Ltd, dan Shanxi Provincial Sports Industry Group Co. Ltd.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada promotor, China Rainbow International Investment Co. Ltd atas ambisi mereka dalam menyelenggarakan pertandingan ini, bersama dengan Asosiasi Sepak Bola Beijing, dan Asosiasi Sepak Bola China, serta Pemerintah China dan Australia atas dukungan mereka masing-masing," kata CEO Asosiasi Sepak Bola Australia, James Johnson dikutip pada Sabtu (10/6/2023).Untuk penggemar Timnas Argentina maupun Australia di Tanah Air, dapat menyaksikan laga keduanya melalui layarkaca yang disiarkan televisi nasional yakni Net TV.

"Australia vs Argentina di China akan tayang di NET TV. Messi dan para juara Piala Dunia 2022 masuk ke dalam skuad. Pertandingan persahabatan ini digelar sebelum melawan Indonesia," tulis keterangan dari NET TV, Jumat (9/6/2023).

