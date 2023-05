SEA Games 2023, Menpora Kirim Teguran soal Insiden Bendera Indonesia Terbalik

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kamboja Hang Chuon Naron menyampaikan permohonan maafnya atas insiden bendera Merah Putih terbalik mewarnai pembukaan SEA Games 2023 di Kamboja.

“Saya sangat menyesal tentang kejadian kemarin [bendera Indonesia terbalik] dan saya ingin mengatakan permintaan maaf saya akan hal ini. Saya pun berharap tim Indonesia sukses besar untuk SEA Games 2023. Saya berharap kontingen Indonesia mendapatkan medali emas yang banyak,” ucap sang menteri, dikutip dari akun instagram @ditoariotedjo, Sabtu (6/5/2023).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo menyebutkan bahwa insiden tersebut telah selesai diatasi dan pihak Indonesia telah melakukan tindakan yang diperlukan.

“Terkait insiden adanya bendera merah putih terbalik disaat pre event opening ceremony SEA Games Kamboja yang ramai di pemberitaan. Surat resmi keberatan dan teguran indonesia ke penyelenggara sudah kami layangkan. Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kamboja juga sudah secara resmi memohon maaf dan hari ini menindak serta evaluasi penyelenggara,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Sabtu.

Dito pun berharap agar pintu maaf turut diberikan oleh pecinta olahraga Tanah Air. Mengingat, insiden tersebut dinilainya adalah murni kecelakaan.

“Pagi ini saya bertemu Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kamboja (Mendikpora) Hang Chuon Naron, beliau minta maaf karena insiden bendera Merah Putih terbalik kemarin. Maafin ya ini tidak disengaja dantadi beliau bener bener dari hati [meminta maaf],” ujarnya.

Meski begitu, dia mengaku bahwa salah satu tindakan tegas yang dilakukan adalah menginstruksikan Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) untuk melayangkan protes terhadap panitia penyelenggara.

“Teguran resmi dari Indonesia juga sudah dilayangkan ke pihak penyelenggara SEA Games 2023 dan Pak Menpora Kamboja berjanji langsung mengevaluasi dan menindak tegas! Hang Chuon Naron mendoakan kita dapet banyak emas lho, walaupun tetap harus rebutan sama tuan rumah,” kata Dito.

Sekadar informasi, dalam upacara pembukaan SEA Games 2023 yang ditayangkan secara langsung di akun YouTube Press Office of The Council of Ministers Cambodia tersebut terlihat bendera Indonesia yang dibawa terpasang terbalik sehingga menjadi mirip seperti bendera Polandia.

NOC Indonesia pun diketahui langsung menghubungi panitia penyelenggara agar langsung bergerak cepat merespons kejadian tersebut. Mereka disebut telah meminta maaf kepada Indonesia.

Bahkan, saat mengetahui ada kesalahan, NOC Indonesia langsung mengirimkan keberatan secara resmi melalui surat bernomor 5.5.2/NOC-INA/SET/2023 tertanggal 5 Mei yang ditandatangani Harry Warganegara kepada Sekretaris Jenderal NOC Kamboja dan CEO CAMSOC Vath Chamroeun.

