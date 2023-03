Jadwal Swiss Open 2023 Hari Ini, Apri-Fadia dan Bakri Main Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Swiss Open 2023 akan dimulai pada hari ini, Selasa (21/3/2023) di St. Jakobshalle, Basel. Turnamen super 300 ini akan berlangsung sampai dengan, Minggu (26/3/2023).

Pada gelaran Swiss Open 2023 ini, terdapat 17 atlet bulutangkis Indonesia yang akan berlaga di turnamen ini.

Jadwal Swiss Open 2023, pada hari pertama gelaran turnamen ini akan ada enam nomor yang akan bertanding di St. Jakobshalle.

Untuk sektor ganda putri, akan ada pasangan Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose yang akan bertarung dengan ganda Jepang di babak kualifikasi, yaitu Sayaka Hobara/Yui Suizu.

Selain mereka akan ada ganda putri andalan Indonesia yaitu, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan melawan pasangan India Trsesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullale di babak 32 Besar.

Lalu, akan ada perang saudara terjadi di babak 32 Besar saat Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi akan melawan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto.

Kemudian, akan ada dua pasangan ganda putra yaitu Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang akan melawan pasangan Denmark Jeppe Bay/Lasse Molhede.

Terakhir ada juara All England tahun lalu yaitu, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana yang akan melawan pasangan India Krishna Prasad Garaga/Vishnuvardhan Goud Panjala.

Diketahui, Swiss Open sendiri sudah berjalan sejak 1955 dan pada tahun ini akan menjalani gelaran ke-55 dalam sejarah Swiss Open.

Unruk hadiah dalam turnamen Super 300 ini, para atlet bulu tangkis akan memperebutkan total hadiah USD 210.000 atau Rp3,15 miliar.

Berikut Jadwal Swiss Open 2023 Hari Ini, Selasa (21/3/2023).

Court 2

-Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose Vs Sayaka Hobara/Yui Suizu (kualifikasi)

-Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Vs Jeppe Bay/Lasse Molhede (Babak 32 besar)

-Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana Vs Krishna Prasad Garaga/Vishnuvardhan Goud Panjala (Babak 32 besar)

-Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti Vs Trsesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullale (Babak 32 besar)

Court 4

-Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi Vs Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto (Babak 32 besar).

