Organisasi Penyintas Hillsborough Kirim Pesan untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Bisnis.com, JAKARTA - Tragedi Kanjuruhan menyita perhatian besar dunia internasional, salah satunya dari organisasi Hillsborough.

Kelompok penyintas tragedi Hillsborough mengirimkan pesan dukungan kepada para korban tragedi Kanjuruhan yang terjadi usai pertandingan Liga 1 2022-2023, Arema FC vs Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10/2022).

Hillsborough Survivors Support Alliance adalah organisasi para penyintas bencana Hillsborough. Mereka merupakan organisasi nonprofit dan tidak didanai oleh siapapun. Organisasi ini ikut bersuara atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 127 penonton di Stadion Kanjuruhan.

Melalui cuitan di Twitter, organisasi Hillsborough menulis: "No one should go to match and not go home" yang diterjemahkan menjadi "tidak boleh ada satu orang pun yang menyaksikan pertandingan dan dia tidak pulang ke rumah (dengan selamat)".

Dalam cuitan lengkapnya mereka merasa prihatin dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Para anggota Hillsborough Survivors Support Alliance ikut merasakan yang dialami oleh korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Tragedi Hillsborough merupakan salah satu insiden besar dalam sejarah sepak bola dunia yang menarik perhatian.

Peristiwa Hillsborough terjadi pada 1989 di mana sebanyak 97 orang menjadi korban meninggal dunia saat menghadiri semifinal Piala FA yang mempertemukan Liverpool vs Nottingham Forest.

Selain Hillsborough, Liverpool dan Everton FC juga mengirimkan dukungan kepada mereka yang terkena dampak tragedi Kanjuruhan.

Dalam sebuah tweet akun di akun resmi Liverpool, mereka menyatakan rasa prihatin yang mendalam. “Kami sangat sedih mendengar peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Indonesia. Pikiran semua orang di Liverpool Football Club sama dengan semua yang terkena dampak saat ini.”

Begitu juga dengan Everton FC yang mengatakan sangat berduka dengan peristiwa di Malang dan berduka atas semua korban.

FIFA juga menunjukkan rasa duka dan simpati untuk tragedi Kanjuruhan ini melalui pengibaran bendera setengah tiang di markas mereka di Swiss.

Melalui akun resmi FIFA, mereka menunjukkan deretan bendera yang dikibarkan setengah tiang. Bendera-bendera yang dikibarkan adalah perwakilan dari anggota FIFA dan konfederasi.

"Seluruh bendera anggota FIFA, dan Konfederasi kini dikibarkan setengah tiang di kantor pusat, sebagai bentuk penghormatan pada orang-orang yang kehilangan nyawanya (di tragedi Stadion Kanjuruhan)," kata FIFA dalam pernyataan resmi mereka.

