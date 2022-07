Prediksi PSS Sleman vs PSM Makassar: Skor, Susunan Pemain, dan Kabar Terkini

Bisnis.com, JAKARTA - PSS Sleman akan kedatangan tamu jauh PSM Makassar dalam laga perdana BRI Liga 1 pada Sabtu (23/7/2022) di Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, DIY pukul 18.15 WIB.

Kontra PSM Makasaar, Super Elja akan memainkan pemain terbaiknya guna mengemas poin perdana di ajang BRI Liga 1 2022/2023. Terlebih, kontra PSM akan menjadi laga yang berat bagi mereka.

Pada laga petang nanti, Seto akan menurunkan trio lini depan mereka yaitu Hambali Tolib, Ikrham Zahrul Milla, Boaz Solossa. Kemudian ada Dave Mustaine dan Todd Ferre yang akan menjadi andalan.

Di sisi lain, PSM Makassar juga mengincar kemenangan perdana guna menguatkan mental mereka mengarungi Liga 1 musim ini. Menghadapi PSS Sleman, pasukan Ramang ini akan memaksimakan perpaduan pemain lokal dan asing milik mereka.

Nama-nama seperti Rasyid Bakri, Willem Jan Pluim, Ramadhan Sananta, dan Everton akan menjadi tumpuan utama bagi lini tengah dan depan dari PSM Makassar.

Kabar Terkini PSS Sleman dan PSM Makassar

Pelatih PSS Sleman Seto Nurdiyantoro mengatakan bahwa dirinya dan tim sedang dalam kondisi yang baik untuk mengarungi pertandingan perdana di Liga 1 2022. Selain itu, dirinya mengharapkan penampilan yang agresif dari para pemainnya dalam laga melawan PSM Makassar.

“Persiapan seperti biasa dengan waktu yang ada dari Piala Presiden 2022 yang lalu kami tetap menjaga kondisi fisik dan kebugaran pemain. Mudah-mudahan di laga besok kondisi pemain lebih baik, lebih bugar dan harapannya tampil lebih agresif,” ujar Seto melansir dari laman resmi klub.

Disisi lain, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares sangat menantikan debut perdananya di kompetisi liga 1 2022-2023. Pelatih asal portugal itu dengan tegas mengatakan akan berjuang untuk meraih hasil yang bagus.

"Untuk pertandingan besok, akan menjadi pertandingan pertama dan kita ingin memulai liga dengan hasil yang bagus," tutur Tavares.

Prediksi Susunan Pemain PSS Sleman vs PSM Makassar

PSS: Dimas Fani, Bagus Nirwanto, Dedy Gusmawan, Marckho Sandi, Derry Rachman, Wahyu Sukarta, Dave Mustaine, Todd Ferre, Hambali Tolib, Ikrham Zahrul Milla, Boaz Solossa.

PSM: Reza Arya Pratama, Erwin Gutawa, Agung Mannan, Yuran Fernandes, Rizky Eka Pratama, Rasyid Bakri, Akbar Tanjung, Ricky Pratama, Willem Jan Pluim, Ramadhan Sananta, Everton.

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar

Pertandingan diprediksi akan berjalan dengan sengit antar kedua tim. Terlebih ini merupakan pertandingan perdana dan kemenangan merupakan hal yang wajib diperoleh. Namun, PSM sepertinya akan memenangkan laga melawan PSS Sleman pada petang nanti.

Skor PSS Sleman vs PSM Makassar : 1 - 2

Skor PSS Sleman vs PSM Makassar : 0 - 2

Skor PSS Sleman vs PSM Makassar : 0 - 1

