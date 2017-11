Striker PSG Edinson Cavani - Reuters/Pascal Rossignol

Bisnis.com, JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) belum tertahankan di ajang Ligue 1 musim ini setelah menundukkan tamunya Nantes dengan skor telak 4-1 dalam laga pekan ke-13 yang berakhir pada Minggu dini hari WIB (19/11/2017).

Dalam laga di Stadion Parc des Princes itu, dua dari empat gol kemenangan tuan rumah PSG dihasilkan oleh striker Edinson Cavani pada menit ke-38 dan 79.

Adapun dua gol lainnya dilesakkan dua pemain tengah Javier Pastore pada menit ke-42 dan Angel di Maria pada menit 65.

Adapun satu-satunya gol Nantes, yang kini ditukangi Claudio Ranieri, mantan pelatih AS Monaco dan Leicester City, dicetak Prejuce Nakoulma pada menit 60 yang sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 sebelum datang dua gol lagi dari Di Maria dan Cavani.

Tambahan 3 poin makin membuat PSG mantap memimpin klasemen Ligue 1, kompetisi teratas dalam sistem sepak bolla Prancis, dengan nilai 35, jauh meninggalkan juara bertahan AS Monaco dengan nilai 29 setelah ditahan seri tim lemah Amiens dengan skor 1-1.

Hasil pekan ke-13 hingga Sabtu pagi WIB: Lille OSC 3 vs Saint-Etienne 1; Amiens SC 1 vs AS Monaco 1; Paris Saint-Germain 4 vs Nantes 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 18 November:

Minggu, 19 November:

02:00 Dijon FCO vs ES Troyes AC

02:00 En Avant Guingamp vs Angers SCO

02:00 RC Strasbourg vs Stade Rennais

02:00 Toulouse vs Metz

21:00 SM Caen vs OGC Nice

23:00 Olympique Lyonnais vs Montpellier HSC

Senin, 20 November:

03:00 Girondins Bordeaux vs Olympique Marseille.

Sumber : Reuters