Para pemain Tottenham Hotspur merayakan kemenangan 3-1 atas Real Madrid, juara bertahan Liga Champions Eropa. - Reuters/Paul Childs

Bisnis.com, JAKARTA - Tottenham Hotspur lolos ke babak 16 besar Liga Champions Eropa setelah menggebuk juara bertahan Real Madrid dengan skor 3-1 dalam pekan keempat Grup H pada Kamis dini hari WIB (2/11/2017).

Madrid dengan megabintangnya Cristiano Ronaldo tak berdaya menahan tuan rumah Tottenham Hotspur dalam laga di Stadion Wembley, London, yang disiarkan secara langsung oleh SCTV.

Dele Alli membuka keunggulan Spurs pada menit ke-27 dengan memaksimalkan assist Kieran Trippier. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Madrid yang terus menekan wilayah pertahanan Spurs, pada babak kedua malahan harus menerima kenyataan gawangnya dua kali lagi dijebol skuat asuhan Mauricio Pochettino, keduanya melalui skema serangan balik.

Menerima umpan panjang mendatar dari tengah lapangan yang dilepas Eric Dier, Alli kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan tendangan keras menjalng masuk kotak penalti.

Bidikannya sempat membentur tubuh bek Madrid Sergio Ramos yang membuat kiper Kiko Casilla mati langkah dan gagal menghadang laju bola menghantam jaring gawangnya, skor 2-0.

Pada menit 65 giliran Christian Eriksen yang menjebol gawang tim tamu yang dari dari ibu kota Spanyol. Kembali dari skema serangan balik, Eriksen sukses mengecoh Casilla dengan penempatan bola dari dalam area kotak penalti setelah menerima umpan mendatar dari Harry Kane.

Satu-satunya gol untuk Real Madrid akhirnya datang juuga dari Cristiano Ronaldo pada menit ke-80, menuntaskan umpan dari Borja Mayoral yang masuk 6 menit sebelumnya menggantikan Karim Benzema.

Dengan hasil ini, Tottenham Hotspur lolos ke babak 16 besar dengan koleksi 10 angka. Meski kalah di dua laga sisa, Spurs dipastikan lolos paling tidak sebagai runner up.

Lolosnya Spurs ini tak terlepas dari hasil seri 1-1 yang diraih klub Bundesliga Borussia Dortmund saat menjamu klub Siprus APOEL yang membuat nilai kedua tim yang disebut terakhir itu masing-masing hanya 2.

Spurs lolos ke 16 besar beserta sesama kontestan Liga Primer Inggris Manchester City yang juga melaju ke fase knock out setelah mempecundangi tuan rumah Napoli dengan skor 4-2 dalam laga di Stadion San Paolo di Naples, Italia.

Dalam pertandingan Grup F, tuan rumah berjuluk Partenopei membuka keunggulan lebih dulu melalui Lorenzo Insigne pada menit ke-21, namun City sukses membalikkan kedudukan menjadi 1-2 melalui kontribusi Nicolas Otamendi (34’) dan John Stones (48’).

Napoli sempat menyamakan skor menjadi 2-2 lewat Jorginho dari titik penalti pada menit 62, tetapi City memastikan membungkus 3 poin berkat dua gol tambahan yang dilesakkan Sergio Aguero (69’) dan Raheem Steerling saat laga telah memasuki injuury time, skor akhir 2-4 untuk anak asuh Pep Guardiola.

Kesuksesan dua tim Inggris ini menyusul dua tim terdahulu yang sehari sebelumnya sudah lolos ke babak 16 besar yakni Paris Saint-Germain (Prancis) dan Bayern Munchen (Jerman), keduanya dari Grup B.

Hasil pertandingan Kamis dini hari WIB (2/11/2017):

Grup E: Sevilla 2 vs Spartak Moskwa 1; Liverpool 3 vs Maribor 0

Grup F: Napoli 2 vs Manchester City 4, Shakhtar Donetsk 3 vs Feyenoord Rotterdam 1

Grup G: Besiktas 1 vs AS Monaco 1, Porto 3 vs RB Leipzig 1

Grup H: Borussia Dortmund 1 vs APOEL 1.

02:45 Tottenham Hotspur 3 vs Real Madrid 1.

Sumber : Reuters