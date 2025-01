PBSI Kerja Sama dengan BNI Wujudkan Asta Cita Lewat Bulu Tangkis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menjalin kerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengembangkan talenta Indonesia demi mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

PBSI dan BNI menegaskan komitmen untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) demi mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui kerja sama PBSI dan BNI difokuskan dalam menggali potensi atlet muda bulu tangkis di Tanah Air.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, melalui kerja sama sponsorship dengan PP PBSI, mereka telah mendorong pengembangan prestasi atlet bulu tangkis Indonesia dari hulu hingga ke hilir sejak 2021.

"BNI sebagai bank milik pemerintah mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo untuk bersama-sama menjadikan Indonesia negara berprestasi dan bermartabat," kata Okki Rushartomo.

Dukungan BNI dalam olahraga bulu tangkis Indonesia diwujudkan melalui berbagai aksi nyata, salah satunya lewat pencarian atlet potensial usia dini di seluruh Indonesia melalui turnamen BNI Sirkuit Nasional yang berskala nasional.

Selain itu BNI juga membuka program Pengembangan Prestasi Atlet Junior melalui turnamen BNI Badminton Asia Junior Championship 2024 dan wondr by BNI Indonesia International Challenge 2024 yang diselenggarakan di Indonesia.

"BNI memberikan dukungan penuh kepada penyelenggaraan turnamen bulu tangkis level dunia yang diikuti oleh atlet-atlet muda dari seluruh belahan dunia," katanya.

PBSI dan BNI juga menjalankan program pengembangan atlet Indonesia di kancah dunia melalui dukungan kepada Kelompok Kerja Road to Olympic Paris 2024 yang merupakan tim adhoc beranggotakan tim pelatih, mentor, pelatih fisik, tim dokter, ahli gizi, sport science, dan psikolog olahraga.

BNI, lanjut Okki, tidak hanya fokus pada pengembangan olah raga bulu tangkis, namun juga memberikan apresiasi kepada atlet-atlet berprestasi.

Apresiasi diberikan kepada tunggal putra Jonatan Christie yang menjadi juara All England 2024 dan juara Badminton Asia Championship 2024, kemudian Anthony Sinisuka Ginting yang menjadi runner-up Putra All England 2024, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juara All England 2024, dan Gregoria Mariska Tunjung yang menyabet medali perunggu Olimpiade Paris 2024.

"Pemberian apresiasi ini diharapkan dapat memberikan suntikan semangat bagi para atlet agar bisa terus mencetak prestasi membanggakan di masa yang akan datang," tutur Okki.