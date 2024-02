Update Klasemen Liga Voli Korea Usai Megawati Bawa Red Sparks Tekuk Suwon

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Megawati Hangestri Pertiwi tampil luar biasa untuk membawa klubnya, Red Sparks mengalahkan pemuncak klasemen Liga Voli Putri Korea, Suwon Hyundai Hillstate, Minggu (4/2/2024) pukul 16.00 waktu setempat.

Red Sparks menang 3-2 atas Suwon Hyundai sehingga memperoleh dua poin. Megawati tampil sebagai pengumpul poin terbanyak di timnya yakni 31 angka.

Tambahan dua poin bagi Red Sparks itu membuat Megawati dkk. meraih poin 41 dan menipiskan jarak dari peringkat 3 klasemen, GS Caltek yang punya poin 43.

Red Sparks tampil disiplin saat menundukkan tim terkuat Liga Voli Putri Korea, Suwon Hyundai melalui pertarungan sengit lima gim.

Red Spark berhasil menang di gim pertama dengan skor 25-23. Namun Suwon Hyundai yang bertindak sebagai tim tamu berhasil bangkit di gim kedua dengan skor 25-22.

Megawati yang tampil prima menjadi penyemangat rekan-rekannya sehingga memenangi gim ketiga 25-22.

Suwon Hyundai menunjukkan bukti kenapa mereka memuncaki klasemen dalam waktu cukup lama.

Pada gim keempat mereka kembali menundukkan Red Sparks dengan skor 25-20.

Beruntung gim kelima yang merupakan gim penentuan menjadi milik Megawati dkk. Bertindak sebagai tuan rumah, mereka mampu mematangkan mental untuk menyudahi perlawanan Suwon Hyundai dengan skor 15-10.

Dengan kemenangan ini Red Sparks memperkuat posisi di peringkat keempat sekaligus menipiskan jarak dengan peringkat ketiga, GS Caltek.

Dua tim ini tinggal terpaut dua angka. Jika sukses menang penuh di laga berikutnya sementara GS Caltek tersungkur, Red Sparks akan mengambil alih posisi ketiga klasemen.

Bintang Timnas Indonesia bermain luar biasa dalam laga ini. Ia mengumpulkan poin terbanyak di tim yakni 31 sedangkan rekannya, Gia memperoleh 25 poin.

Megawati kalah lima angka dari pengumpul poin terbanyak laga yakni pemain Suwon Hyundai, Moma Bassoko (36).

Klasemen Liga Voli Putri Korea per 5 Februari 2024

1. Suwon Hyundai Hillstate 56 poin

2. Pink Spiders 56 poin

3. GS Caltex 43 poin

4. Red Sparks 41 poin

5. IBK Altos 33 poin

6. Hi Pass 28 poin

7. AI Peppers 7 poin

Jadwal Pertandingan Red Sparks Putaran Kelima

1 Februari 2024, Red Sparks vs IBK Altos

4 Februari 2024, Red Sparks vs Suwon Hyundai Hillstate

8 Februari 2024, Pink Life Spiders vs Red Sparks

11 Februari 2024, Red Sparks vs Expressway Hi-Pass

16 Februari 2024, AI Pepper vs Red Sparks

21 Februari 2024, GS Caltex vs Red Sparks.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News