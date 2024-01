Jadwal Liga Spanyol Pekan 19: Girona vs Atletico Madrid, Real Madrid vs Mallorca

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan 19, ada Girona vs Atletico Madrid, Real Madrid vs Mallorca

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Spanyol 2023-2024 pekan ke-19 akan diwarnai duel Real Madrid vs Mallorca dan Girona vs Atletico Madrid.

Liga Spanyol alias LaLiga 2023-2024 akan memasuki pertengahan musim setelah pekan ke-19 yang akan dimulai pada Selasa (2/1/2024).

Pada pekan ke-19 Liga Spanyol 2023-2024 ada 10 laga yang akan digelar hingga berakhir pada Jumat (5/1/2024).

Duel Getafe vs Rayo Vallecano digelar malam ini sebagai pembuka pekan ke-19 Liga Spanyol 2023-2024.

Kemudian pada Rabu (3/1/2024) dini hari hingga malam hari ada 3 laga yang bakal diselenggarakan yakni Real Sociedad vs Alaves, Valencia vs Villarreal, dan Granada vs Cadiz.

Tim-tim papan atas baru akan bertanding pada Kamis (4/1/2024) dini hari. Pemuncak klasemen sementara, Real Madrid, akan menghadapi Real Mallorca di Santiago Bernabeu.

Jika mampu menang atas Mallorca, Madrid akan mengamankan posisi puncak dari kejaran Girona.

Saat ini El Real hanya unggul selisih gol atas Girona yang sama-sama mengoleksi 45 poin di posisi kedua klasemen Liga Spanyol.

Girona sendiri pada hari yang sama akan menghadapi Atletico Madrid, tim peringkat ketiga Liga Spanyol.

Atletico dan Barcelona berturut-turut menempati posisi ketiga dan keempat. Kedua tim sama-sama mengoleksi 38 poin namun Atletico unggul selisih gol.

Los Rojiblancos bisa meraih keuntungan ganda jika menang atas Girona, yakni mendekatkan jarak dengan posisi kedua sekaligus memperlebar margin dengan posisi keempat.

Barcelona akan memainkan pertandingan penutup pada pekan ke-19 Liga Spanyol 2023-2024.

El Barca akan bertandang ke markas Las Palmas pada Jumat (5/1/2024) dini hari WIB.

Berikut jadwal Liga Spanyol 2023-2024:

