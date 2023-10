Jadwal Liga Inggris Pekan 9: Panasnya Derby Merseyside dan Derby London

Berikut jadwal Liga Inggris 2023-2024 pekan 9, ada Derby Merseyside Liverpool vs Everton dan Derby London Chelsea vs Arsenal.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Jadwal Liga Inggris pekan kesembilan akan bergulir pada akhir minggu ini. Big match Liverpool vs Everton dan Chelsea vs Arsenal akan seru disaksikan.

Liga Inggris 2023-2024 memasuki pekan kesembilan mulai Sabtu (21/10/2023) malam hingga Selasa (24/10/2023) dini hari.

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024, dimulai dengan derby Merseyside, Liverpool vs Everton.

Duel 2 tim sekota ini berlangsung dalam keadaan yang timpang di tabel klasemen. Liverpool ada di urutan keempat klasemen sementara dengan 17 poin dari 8 laga.

Sementara itu, Everton yang sudah 5 kali kalah, baru mengoleksi 7 poin dan duduk di tangga ke-16 klasemen sementara Liga Inggris.

Kemenangan atas Everton akan membuat Liverpool naik setidaknya ke posisi dua, menggeser Arsenal dan Manchester City yang bermain belakangan.

Seusai laga itu ada pertandingan Brentford vs Burnley, Bournemouth vs Wolves, Nottingham Forest vs Luton Town, Manchester City vs Brighton, dan Newcastle United vs Crystal Palace yang digelar serentak.

Manchester City yang mencatat 2 kekalahan beruntun sebelum jeda internasional, kehilangan takhtanya di puncak klasemen. The Citizens melorot ke posisi 3 dengan margin 2 poin di belakang Tottenham Hotspur dan Arsenal.

Manchester City kini berpeluang memperbaiki performa mereka saat menjamu Brighton. Namun perlu diingat bahwa The Seagulls di bawah arahan Roberto De Zerbi menjadi tim yang mampu mengejutkan.

Derby London Chelsea vs Arsenal akan bergulir pada Sabtu pukul 23.30 WIB. Ini juga menjadi partai yang sangat menarik untuk ditonton.

Bagaimana tidak, Chelsea yang tengah terseok-seok awal musim ini mulai bangkit dengan 2 kemenangan beruntun sebelum jeda FIFA Matchday.

Namun begitu, Arsenal bukan lawan sembarangan. The Gunners, bersama Tottenham, menjadi tim yang belum tersentuh kekalahan di Liga Inggris musim ini.

Kendati Chelsea akan menjadi tuan rumah, Arsenal diyakini tak akan pulang dengan tangan hampa. Minimal, pasukan Mikel Arteta diprediksi bisa mencuri 1 poin dari Stamford Bridge.

Kemudian pada Minggu (22/10/2023), ada 2 laga yang dimainkan yakni Sheffield United vs Manchester United pada dini hari dan Aston Villa vs West Ham United pada malam harinya.

Manchester United membutuhkan 3 poin untuk mengatrol posisi mereka dari posisi 10. Pekan lalu The Red Devils tampil cukup apik ketika menang 2-1 atas Brentford.

Setan Merah punya kans memetik kemenangan menjamu tim promosi Sheffield United yang menduduki posisi buncit di klasemen sementara.

Pekan kesembilan Liga Inggris 2023-2024 akan ditutup dengan pertandingan Tottenham Hotspur vs Fulham pada Selasa dini hari.

Tottenham mendapat tantangan dari Fulham untuk melanjutkan tren nirkalah mereka, sekaligus mengamankan puncak klasemen sementara.

Berikut jadwal pekan 9 Liga Inggris 2023-2024:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News