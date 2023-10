Prediksi Skor Inggris vs Italia: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Inggris vs Italia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Eropa (Euro) 2024.

Bisnis.com, SOLO - Big match Inggris vs Italia akan digelar dalam lanjutan Kualifikasi Piala Eropa (Euro) 2024. Prediksi skor menunjukkan hasil imbang mungkin didapatkan kedua tim.

Inggris akan menjamu Italia di Stadion Wembley, London, dalam matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024, Rabu (18/10/2023) dini hari.

Inggris memiliki kesempatan untuk menyabet tiket ke putaran final Piala Eropa 2024 di Jerman dalam pertandingan lawan Italia.

Kemenangan atas Italia akan mengantarkan Harry Kane dan kolega lolos ke Euro 2024 yang akan digelar pada Juni tahun depan.

Saat ini, Inggris memimpin klasemen Grup C dengan 13 poin dari 5 pertandingan. The Three Lions unggul 3 poin atas Italia dan Ukraina yang ada di posisi kedua dan ketiga dengan koleksi sama-sama 10 poin.

Pasukan Gareth Southgate juga unggul 6 poin atas Makedonia Utara yang ada di peringkat ke-4 dengan koleksi 7 poin.

Inggris sejatinya bisa memastikan lolos ke Euro 2024 jika imbang lawan Italia, asalkan Ukraina tidak menang saat melawan Malta.

Posisi Italia sedikit lebih sulit karena mereka juga masih harus bersaing dengan Ukraina bahkan Makedonia Utara untuk menjaga peluang lolos langsung lewat jalur juara dan runner-up grup kualifikasi.

Peta persaingan di Grup C memang terbilang ketat. Empat tim yaitu Inggris, Italia, Ukraina, dan Makedonia Utara, untuk saat ini masih memiliki peluang lolos.

Karena itu, Inggris dan Italia sama-sama akan bertempur untuk meraih 3 poin. Situasi ini semakin seru mengingat laga Inggris kontra Italia termasuk pertandingan klasik.

Kedua tim telah bertemu dalam 31 laga di pertandingan resmi. Dari jumlah duel tersebut, Italia meraih 11 kemenangan, sedangkan Inggris baru memetik 9 kemenangan, sedangkan 11 laga lainnya berakhir imbang.

Gli Azzurri memiliki kenangan manis di Stadion Wembley pada Euro 2020. Timnas Italia yang saat itu dilatih Roberto Mancini tampil sebagai juara setelah mengalahkan Inggris di final yang ditentukan lewat adu penalti.

Kini timnas Italia asuhan Luciano Spalletti juga datang dengan rapor bagus. Mereka tidak terkalahkan dalam tiga laga terakhir, termasuk membekuk Malta 4-0 pada Minggu (15/10/2023).

Namun begitu, laga melawan Inggris akan menjadi tes sesungguhnya. Terlebih skuad Italia tengah dilanda kasus judi yang menimpa para pemainnya.

Kondisi timnas Inggris juga terbilang positif. Kemenangan atas Australia dalam laga uji coba pekan lalu meneruskan rapor bagus mereka yang tidak terkalahkan sepanjang tahun 202, dengan rincian 6 kemenangan dari 7 laga.

Inggris saat ini juga memiliki pemain dengan performa moncer di level klub. Misalnya, Jude Bellingham yang bersinar di Real Madrid. Harry Kane yang bergabung dengan Bayern Munchen juga memperlihatkan kualitasnya sebagai mesin gol.

Preview Inggris vs Italia

Inggris: Luke Shaw, Bukayo Saka, dan Ben Chilwell tidak dipanggil karena mereka dalam proses penyembuhan cedera.

The Three Lions dapat kembali menurunkan bek John Stones setelah sempat absen karena masalah cedera.

Italia: Ciro Immobile yang merupakan pencetak gol subur Italia absen karena cedera. Gianluca Scamacca juga diragukan tampil.

Pelatih Luciano Spalletti juga tidak bisa mengandalkan Federico Chiesa. Winger Juventus ini cedera dan tidak dapat memenuhi panggilan negara.

Perkiraan Susunan Pemain Inggris vs Italia

Inggris (4-2-3-1): Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier; Declan Rice, Trent Alexander-Arnold; Phil Foden, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Pelatih: Gareth Southgate

Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Davide Frattesi; Domenico Berardi, Giacomo Raspadori, Moise Kean.

Pelatih: Luciano Spalletti

Head to Head Inggris vs Italia

23/3/2023: Italia 1-2 Inggris

23/9/2022: Italia 1-0 Inggris

11/6/2022: Inggris 0-0 Italia

11/7/2021: Italia 1-1 (4-3 pen) Inggris

27/3/2018: Inggris 1-1 Italia

Prediksi Skor Inggris vs Italia

Inggris punya keuntungan karena akan bermain di kandang. Meski Italia unggul dalam rekor pertemuan, Inggris diprediksi bisa meredam dan menahan imbang.

Prediksi:

Inggris 1-1 Italia

Inggris 2-2 Italia

Inggris 2-1 Italia

