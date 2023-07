Jadwal Final Japan Open 2023: Jonatan Christie vs Viktor Axelsen

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal Japan Open 2023 yang akan mempertemukan Jonatan Christie vs Viktor Axelsen di babak final.

Turnamen BWF Super 750 Japan Open 2023 akan memasuki babak final di Yoyogi Gymnasium, Tokyo, pada Minggu (30/7/2023).

Indonesia masih memiliki satu wakil di partai final yakni dari nomor tunggal putra, Jonatan Christie.

Jojo, sapaan Jonatan, akan menghadapi pemain peringkat satu dunia yakni Viktor Axelsen pada partai puncak.

Laga Jonatan Christie vs Viktor Axelsen akan digelar pada partai terakhir alias match kelima hari ini.

Jojo melenggang ke final setelah menyudahi perlawanan wakil India, Lakshya Sen, di babak semifinal, Sabtu (29/7/2023).

Pemain unggulan kelima itu membungkam Sen dengan pertarungan rubber game, 21-15, 13-21, dan 21-16.

Adapun Axelsen menjegal wakil tuan rumah, Kodai Naraoka, hanya dengan straight game, 21-11 dan 21-11.

Sebelum pertandingan tersebut ada duel di nomor ganda putri, ganda putra, tunggal putri, dan tunggal campuran.

Di nomor ganda putri ada partai sengit Kim So-yeong/Kong Hee-yong vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Kemudian di ganda putra, Lee Yang/Wang Chi Lin (China Taipei) yang mengalahkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan menantang wakil tuan rumah Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Lanjut ke tunggal putri ada pertandingan He Bing Jiao vs An Se-young. Partai keempat mempertemukan Yuta Watanabe/Arisa Higashino vs Dechapol Puavaranukroh vs Sapsiree Taerattanachai di partai final.

Berikut jadwal final Japan Open 2023:

