Hasil Final Thailand Open 2023: Korea Rebut Dua Gelar, BaKri Juara?

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Final Thailand Open 2023, Korea Selatan merebut dua gelar juara dari nomor tunggal putri dan ganda campuran.

Dari nomor tunggal putri, An Se Young berhasil mengalahkan He Bing Jiao dari China dengan skor 21-10 dan 21-19 di lapangan satu Indoor Stadium Huamark, Minggu (4/6/2023) siang.

Korea kembali menunjukkan dominasinya di turnamen ini setelah merebut gelar juara di nomor ganda campuran.

Kim Won Ho yang berpasangan dengan Jeong Na Eun berhasil mengalahkan jagoan tuan rumah, Decaphol Puavaranukroh/Sapsiree Taeratnachai lewat pertarungan tiga game 11-21, 21-19 dan 22-20 dalam waktu 1 jam 20 menit.

Sementara itu wakil Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri atau yang kerap disapa BaKri akan berhadapan dengan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chan.

Sekadar catatan, Bagas-Fikri belum pernah bertemu dengan Liang/Wang yang maju ke final usai mengalahkan Kevin Sanjaya/Marcus Gideon di semifinal.

"Senang sekali bisa kembali ke laga final, naik ke podium lagi untuk kedua kalinya tahun ini di nomor perseorangan menjadi motivasi kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depan," kata Bagas.

"Masih ada laga besok, laga final dan lawannya adalah pasangan yang bagus. Jadi kami akan menyiapkan segala sesuatunya. Pelajari video pertandingan mereka, tanya-tanya ke senior yang sudah sempat bertemu dan pastinya diskusi dengan pelatih untuk mencari strategi terbaik. Pastinya kami mau menang, yakin terus dan pantang menyerah," kata Fikri.

Hasil Final Thailand Open 2023, Minggu (4/6/2023) siang:

An Se Young vs HE Bing Jiao 21-10, 21-19

Kim Won Ho/Jeong Na Eun vs Dechapol PUAVARANUKROH/Sapsiree TAERATTANACHAI 11-21, 21-19, 22-20



Muhammad Shohibul FIKRI / Bagas MAULANA vs LIANG Wei Keng/WANG Chang



LEE Cheuk Yiu [8] vs Kunlavut VITIDSARN [2]



KIM So Yeong/ KONG Hee Yong vs Benyapa AIMSAARD/Nuntakarn AIMSAARD

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News