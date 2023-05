Selamat, Tim Basket "United States of Cambodia" Kalahkan Filipina di SEA Games 2023

Bisnis.com, SOLO - Tim basket Kamboja secara mengejutkan mengalahkan juara bertahan Filipian di cabor Basket SEA Games 2023.

Pada laga kedua Grup A di Morodok Techo National Stadium Elephant Hall 2, Phnom Penh, Kamis (11/5), Kamboja mengalahkan Filipina dengan skor 79-68.

Hal ini menjadi sejarah baru bagi Kamboja yang sama sekali belum pernah menjadi regu unggulan di nomor basket putra.

Dalam catatan dua edisi terakhir SEA Games, Kamboja hanya mampu meraih satu kemenangan dan menelan sembilan kekalahan.

Sebelumnya pada edisi SEA Games 2023, Kamboja sukses meraih kemenangan di nomor basket putra sejak laga pembuka.

Mereka mengalahkan Singapura dengan skor 85-60. Kemenangan itu diperoleh berkat enam pemain naturalisasi yakni Dorsey Darrinray, Pridgett Sayeedalkabir, Peterson Brandon Jerome, Oscar Lopes, Darius Henderson dan Hoeup Joseph Ravuth.

Uniknya, Kamboja pun terus menurunkan enam pemain naturalisasi ini untuk bermain melawan lawan. Sehingga pemain lokal hanya duduk manis di bangku cadangan.

Meraih dua kemenangan beruntun, Kamboja telah memegang tiket final untuk mengalahkan Malaysia dan menjuarai Grup A pada Sabtu (13/5) mendatang.

Sindiran netizen

Dua kemenangan yang ditorehkan oleh Kamboja ini pun memicu sindiran pedas dari netizen di media sosial.

Siaran langsung yang ditayangkan di Youtube itu penuh dengan komentar "United States of Cambodia" sebagai bentuk kritik.

"United States of Cambodia hahaha" komentar seorang netizen.

"A proud and a happy UNITED STATE OF CAMBODIA cz they beast the gilas Pilipinas"

Mereka pun mempertanyakan apakah kemenangan dengan menurunkan seluruh pemain naturalisasi sesuai aturan SEA Games.

Pertandingan terakhir melawan Malaysia pun diprediksi akan dimenangkan kembali oleh Kamboja mengingat kekuatan semua pemain yang diturunkan.

Tanggapan pelatih Filipina

Kalah melawan Kamboja di ajang SEA Games 2023, pelatih Filipina Chot Reyes mengatakan bahwa kekalahan disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya mental.

"Saya tidak membuat alasan. Ada pemain yang terpengaruh oleh kondisi tersebut, Justin Brownlee salah satunya, dan terlalu banyak kesalahan di sana-sini. Kami hanya harus mengatasi ini. Persiapkan dengan lebih baik, lihat jadwalnya," kata Reyes, dikutip dari Olympics.

Ia pun berjanji timnya akan bermain lebih baik lagi dan bisa mengatasi kekurangan yang sebelumnya telah diperbuat.

"Kami masih di dalamnya dan ketika kami mencapai babak sistem gugur kami harus lebih ketat. Kondisinya satu hal, tapi itu sama untuk semua orang, jadi kami harus mengatasinya,"

