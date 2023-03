Hasil Final All England 2023: China dan Korea Berbagi Satu Gelar

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Final All England 2023, China dan Korea Selatan untuk sementara sama-sama berbagi satu gelar dari nomor ganda putri dan ganda campuran di Utilita Arena Birmingham, Minggu (19/3/2023).

Kim So Yeong/Kong Hee Yong merebut gelar ganda putri setelah mengalahkan rekan senegaranya Baek Ha Na/Lee So Hee 21-5 dan 21-12 dalam waktu 43 menit.

China meraih gelar ganda campuran setelah unggulan satu, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong mengalahkan wakil Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung 21-16, 16-21, 21-12 dalam waktu 1 jam 4 menit.

Saat ini sedang bertarung An Se Young vs Chen Yu Fei memperebutkan gelar tunggal putri. Sementara itu Indonesia sudah memastikan satu gelar lewat nomor ganda putra.

Mohammad Ahsan-Hendra Setiawan bertemu juniornya, Fajar Alfian-Rian Ardianto. Secara head to head, Ahsan-Hendra yang dijuluki the Daddies masih unggul 3-2 atas Fajar-Rian.

Di partai terakhir, China mengambil gelar juara tunggal putra setelah Shi Yu Qi ditantang Li Shi Feng.

Hasil Final All England 2023, Minggu (19/3/2023):

Baek Ha Na/Lee So Hee vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong 5-21, 12-21

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung 21-16, 16-21, 21-12

Chen Yu Fei vs Tai Tzu Ying / An Se Young

Mohammad Ahsan-Hendra Setiawan vs Fajar Alfian-Rian Ardianto

Shi Yu Qi vs Li Shi Feng / Anders Antonsen

