Jadwal Final All England 2023: Ahsan-Hendra Setiawan Lawan Fajar-Rian?

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal final All England 2023, Mohammad Ahsan-Hendra Setiawan akan menanti pemenang antara Fajar Alfian-Rian Ardianto atau He Ji Ting/Zhou Hou Dong yang masih menunggu giliran bertanding di babak semifinal.

Jadwal final All England 2023 akan dilaksanakan di Utilita Arena Birmingham, Minggu (19/3/2023) sore dan akan disiarkan secara langsung oleh Inews TV mulai pukul 17.00 WIB.

Ahsan-Hendra maju ke final All England 2023 setelah menang dramatis atas ganda China, Liang Wei Keng/Wang Chan dengan skor 21-15, 19-21, 29-27 pada Sabtu (18/3/2023) malam di Utilita Arena Birmingham.

Diset pertama Ahsan/Hendra menerapkan permainan tidak terlalu cepat. Taktik ini rupanya berhasil dan membuat ganda China tidak bisa mengembangkan permainan.

Ahsan-Hendra unggul 11-6 setelah servis Liang Wei Keng out. Setelah interval, Ahsan-Hendra terus menambah poin. Meski Liang/Wang terus mengajak cepat, Ahsan/Hendra akhirnya bisa menutup set pertama dengan skor 21-15 setelah drop shot tajam Ahsan tidak bisa diambil Wei Keng.

Masuk di set kedua, Ahsan-Hendra kembali menerapkan taktik yang sama dan unggul 6-4 atas Liang/Wang. Tempo lambat dan tidak menaikkan bola membuat Liang-Wang frustrasi, beberapa kali ganda muda ini melakukan kesalahan saat mencoba menyusul poin.

Liang//Wang yang tidak menyerah akhirnya bisa unggul 11-10 setelah berhasil mengajak the Daddies bermain dalam tempo cepat.

Ahsan-Hendra akhirnya bisa berbalik unggul setelah bisa memaksimalkan permainan efektif dan mematikan di depan net 16-13.

Pertarungan semakin sengit setelah Liang-Wang bangkit dan berbalik unggul 18-17 setelah smes keras Ahsan menyangkut di net. Liang/Wang menutup set kedua 21-19 setelah bola netting Hendra menyangkut di net.

Ahsan-Hendra mengincar Wei Keng, beberapa kesalahannya membuat ganda Indonesia unggul 3-1 di awal set ketiga. Jantung semakin tidak aman setelah kedua ganda ini terlibat kejar mengejar poin 6-6, 7-7, 8-8, 9-9. Ahsan-Hendra unggul dua poin 11-9 setelah smes Hendra di depan net tidak bisa dikembalikan Liang-Wang.

Ahsan sempat mendapat perawatan di poin 13-9 setelah siku kanannya berdarah usai mengembalikan bola net. Usai jeda ini, Liang/Wang mendapat momentum hingga mendapat tiga poin dan mendekat 12-13.

Di poin kritis 26-25 giliran Wang Chan yang harus menerima perawatan setelah jarinya berdarah.

Ahsan-Hendra akhirnya lolos ke final setelah menang 29-27.

Jadwal final All England 2023, pertandingan akan dibuka dengan pertarungan ganda putri yang mempertemukan dua ganda putri asal Korea Selatan Baek Ha Na/Lee So Hee vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Setelah itu partai kedua akan mempertandingkan final ganda campuran, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China) vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan).

Pertandingan final ganda putra, akan dimainkan pada partai keempat. Ahsan/Hendra masih menanti pemenang antara Fajar-Rian atau ganda China.

Jadwal Final All England 2023, Minggu (19/3/2023):

Baek Ha Na/Lee So Hee vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China) vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan).

Chen Yu Fei vs Tai Tzu Ying / An Se Young

Mohammad Ahsan-Hendra Setiawan vs Fajar Alfian-Rian Ardianto / He Ji Ting/Zhou Hou Dong

Shi Yu Qi vs Li Shi Feng / Anders Antonsen

Hasil Semifinal All England 2023, Sabtu (18/3/2023).

Rehan Naufal Kusharjanto-Lisa Ayu Kusumawati Vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong 17-21, 21-13, 13-21

Mohammad Ahsan-Hendra Setiawan vs Liang Wei Kang/Wang Chan 21-15, 19-21, 29-27

Fajar Alfian-Rian Ardianto vs He Ji Ting/Zhou Hou Dong

