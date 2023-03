Jadwal 16 Besar All England 2023 Hari Ini: 11 Wakil Indonesia Siap Tanding!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Tim bulutangkis Indonesia memastikan siap tempur di babak 16 besar turnamen All England 2023 yang bakal dihelat mulai hari ini, Kamis (16/3/2023).

Adapun Indonesia mengirimkan 11 wakil ke babak 16 besar All England 2023 yang bakal digelar hari Kamis (16/3/2023) di lapangan pertandingan Utilita Arena Birmingham.

Salah satunya, tunggal putra Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo mengamankan satu tempat di babak 16 besar turnamen bulutangkis All England 2023. Hal ini diperoleh Chico usai mengalahkan wakil Malaysia Daren Liew di babak 32 besar hari Rabu (15/3/2023).

Chico menang dengan skor 21-9, 21-16 dalam laga yang dihelat di Utilita Arena Birmingham, Inggris. Kemenangan ini juga menandai debut manis putra Papua di ajang dengan level BWF Super 1000 ini.

Kemudian, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang memastikan tiket berlaga di babak ini usai kontra laga perang saudara di babak 32 besar All England 2023 dengan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan akhirnya dimenangkan oleh Ahsan/Hendra. The Daddies menang dua gim langsung 25-23, 21-18.

Selain itu, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti memastikan telah menyiapkan diri untuk menampilkan yang terbaik saat menghadapi Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai pada babak kedua All England 2023, hari ini, Kamis (16/3/2023).

“Hari ini kami akan lawan Dechapol/Sapsiree, semua harus disiapkan ya. Kondisi, motivasi dan melihat lagi permainan mereka seperti apa. Karena kami juga sudah lama tidak bertanding dan setelah sekian lama baru bertemu lagi sama mereka,” ujar Melati melalui pesan teks PBSI, Kamis (16/3/2023).

Berikut jadwal wakil Indonesia di babak 16 besar All England 2023 hari ini:

Tunggal putra:

1. Anthony Sinisuka Ginting (3) vs Prannoy H.S (India)

2. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Weng Hong Yang (China)

Tunggal putri:

3. Gregoria Mariska Tunjung vs Lalinrat Chaiwan (Thailand)

Ganda putra:

4. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (1) vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Chinese Taipei)

5. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (3) vs Lucas Corvee/Ronan Labar (Perancis)

6. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Jeppe Bay/Lasse Molhede (Denmark)

7. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

Ganda putri:

8. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Supissara Paesampran/Puttita Supajirakul (Thailand)

Ganda campuran:

9. Rehan Naufal Kusharjanto vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Perancis)

10. Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda)

11. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :