NBA All Star 2023, Jadwal, Starter, LeBron James Kembali Bikin Rekor

Bisnis.com, JAKARTA - NBA mengumumkan susunan pemain starter untuk pertandingan All Star antara Wilayah Barat dan Wilayah Timur dan salah satunya adalah bintang LA Lakers LeBron James yang mencetak rekor 19 kali terpilih dalam pemain All Stars.

LeBron James saat ini sedang mengejar rekor dunia yang sudah diciptakan oleh Kareem Abdul Jabbar sebagai pencetak poin terbanyak dalam sejarah basket dunia, namun James sudah menyamai rekor lain yang ditorehkan Abdul Jabbar yakni sebagai pemain paling banyak terpilih dalam tim All Star.

Melansir laman resmi NBA, Jumat, LeBron James akan menjadi kapten tim NBA All Star Wilayah Barat yang akan berhadapan dengan NBA All Star Wilayah Timur dengan kaptennya Giannis Antetokounmpo bintang tim Milwaukee Bucks. Pertandingan tim NBA All Star tersebut akan digelar di Salt Lake City Utah pada 17 hingga 19 Februari mendatang.

Tahun ini adalah tahun keenam di mana pertandingan NBA All Star menggunakan format kapten. LeBron James selalu terpilih sebagai kapten tim dan tidak pernah kalah dalam lima pertandingan NBA All Star terakhir yang dimainkannya.

Starter NBA All Star yang mencakup tiga pemain forward dan dua guard dari setiap konferensi dipilih melalui pemungutan suara dari tiga format, yaitu pemungutan suara penggemar dihitung 50 persen, pemungutan suara dari media bernilai 25 persen, dan pemungutan suara oleh pemain NBA memiliki bobot 25 persen terakhir.

Sementara tujuh pemain cadangan untuk masing-masing tim yang dipilih berdasarkan suara dari para pelatih akan diumumkan pada 2 Februari mendatang. Sejumlah pemain yang dinilai layak dan kuat untuk masuk dalam tim NBA All Star antara lain Damian Lillard dari Portland Trail Blazers, Shai Gilgeous-Alexander dari Oklahoma City Thunder, Jaylen Brown dari Boston Celtics, dan Bam Adebayo dari Miami Heat.

Starter NBA All Star Wilayah Barat:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Starter NBA All Star Wilayah Timur:

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

