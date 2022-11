Jadwal Liga Inggris Pekan 15: Chelsea vs Arsenal, Tottenham vs Liverpool

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-15 yang antara lain akan memainkan laga Chelsea vs Arsenal dan Tottenham Hotspur vs Liverpool.

Pekan ke-15 Liga Inggris 2022-2023 akan bergulir mulai Sabtu (5/11/2022) hingga Minggu (6/11/2022) malam WIB.

Total ada 10 laga yang akan dimainkan pada pekan ke-15 Liga Inggris 2022-2023, dimulai dengan empat partai bersamaan.

Kelima partai tersebut adalah Leeds United vs Bournemouth, Manchester City vs Fulham, Nottingham Forest vs Brentford, dan Wolverhampton Wanderers vs Brighton.

Manchester City bakal naik ke puncak klasemen jika meraih kemenangan atas Fulham. The Citizens yang kini menempati posisi kedua dengan 29 poin, bisa menggeser Arsenal yang baru bermain pada Minggu malam.

Setelah empat laga pada Sabtu, enam laga lainnya akan digelar Minggu dini hari dan malam.

Pada Minggu dini hari, ada partai Everton vs Leicester City di Goodison Park. Leicester City kini masih terseok-seok di zona merah dengan 11 poin dari 13 laga.

Kemudian pada Minggu malam ada big match Chelsea vs Arsenal. Duel sesama tim London ini akan menentukan posisi The Gunners di puncak klasemen.

Jika gagal meraih hasil maksimal, besar kemungkinan Arsenal akan digusur Manchester City dari posisi teratas.

Baca Juga : Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 13: Liverpool Kalah dari Juru Kunci

Sebaliknya bagi Chelsea, kemenangan bisa membuat mereka menyodok ke urutan lima klasemen sementara.

Pada partai lainnya, Aston Villa vs Manchester United bakal digelar di Villa Park. Manchester United tengah dalam tren positif, kini mereka bisa menempel Tottenham di urutan ketiga jika menang atas Aston Villa.

Big match lain terjadi pada penutup pekan ini. Tottenham Hotspur vs Liverpool bakal digelar pada Minggu malam.

Liverpool yang masih angin-anginan di Liga Inggris harus berjumpa Tottenham yang kini menduduki tiga besar klasemen.

Jadwal Liga Inggris

Pekan 15

Sabtu (5/11/2022)

Leeds United vs Bournemouth - 22.00 WIB

Manchester City vs Fulham - 22.00 WIB

Nottingham Forest vs Brentford - 22.00 WIB

Wolves vs Brighton - 22.00 WIB

Minggu (6/11/2022)

Everton vs Leicester City - 00.30 WIB

Chelsea vs Arsenal - 19.00 WIB

Aston Villa vs Manchester United - 21.00 WIB

Southampton vs Newcastle United - 21.00 WIB

West Ham United vs Crystal Palace - 21.00 WIB

Tottenham Hotspur vs Liverpool - 23.30 WIB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :