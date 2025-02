Beredar Video Ronaldo Tiba di Bandara Soekarno-Hatta 18 Februari, Ini Faktanya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Beredar video di Facebook menarasikan pemain sepak bola Portugal, Cristiano Ronaldo tiba di Bandara Soekarno Hatta, Indonesia pada 18 Februari 2025.

Sebelumnya, Cristiano Ronaldo dijadwalkan akan tiba di Jakarta dalam rangka kunjungan kemanusiaan.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“CRISTIAN RONALDO TIBA DI BANDARA SOEKARNO HATTA”

Namun, benarkah video tersebut merupakan saat Ronaldo tiba di Indonesia pada 18 Februari 2025?

Unggahan video yang dinarasikan kedatangan Ronaldo 18 Februari 2025. Faktanya, video tersebut saat kedatangan Ronaldo di Turin 2018 lalu. (Facebook)

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, video tersebut serupa dengan unggahan media asing pada 2018 yang diberi keterangan “video Ronaldo dan kekasihnya yang cantik menuju Turin”.

ANTARA menggunakan mesin pencarian dengan kata kunci “Ronaldo dan kekasihnya menuju Turin”, hasilnya DailyMail UK pada 2018 membagikan foto-foto Ronaldo saat turun dari pesawat pribadinya di Turin yang berjudul “Cristiano Ronaldo touches down in Turin with girlfriend ahead of official Juventus unveiling after completing £100m move from Real Madrid”.

Saat itu, Cristiano Ronaldo mendarat di Turin menjelang peresmiannya sebagai rekrutan musim panas superstar Juventus pada Senin sore. Juventus kemudian mengunggah video saat pesawat mendarat dan sang pemain turun bersama rombongannya sebelum diantar oleh para ofisial klub dengan mobil yang jendelanya digelapkan.

Kemudian, ANTARA menemukan video serupa di YouTube Juventus yang berjudul “Cristiano Ronaldo touches down in Turin ahead of Juventus visit!”.

Dilansir dari ANTARA, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan bahwa belum menerima surat permintaan dari Yayasan Graha Kasih Indonesia untuk melakukan pengamanan untuk menyambut kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang, NTT, dalam rangka misi kemanusiaan.

Dia menambahkan bahwa Polda NTT pada dasarnya siap melakukan pengamanan jika memang informasi kedatangan mantan pesepakbola Manchester United tersebut benar adanya.