Jadwal Liga Inggris Pekan 16: Sengitnya Derby Manchester City vs Manchester United

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-16 diwarnai sejumlah partai sengit, termasuk derby Manchester City vs Manchester United.

Pekan ke-16 Liga Inggris 2024-2025 akan dimulai pada Sabtu malam (14/12/2024) hingga Selasa (17/12/2024) dini hari.

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-16 Liga Inggris 2024-2025, dimulai dengan 4 laga bersamaan.

Ada duel Arsenal vs Everton, Wolves vs Ipswich Town, Newcastle United vs Leicester City, dan Liverpool vs Fulham.

Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris bisa menjauhkan jarak dari rivalnya jika mampu menang atas Fulham.

Saat ini The Reds duduk di posisi pertama dengan 35 poin dari 14 pertandingan, unggul 4 poin atas Chelsea dan 6 poin atas Arsenal yang sudah memainkan 15 laga.

Arsenal, hampir serupa Liverpool, tengah dalam tren positif. The Gunners tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir dengan rincian 3 kali menang dan 2 kali kalah.

Selanjutnya ada pertandingan yang tak kalah sengit, Nottingham Forest vs Aston Villa, pada Minggu (15/12/2024) dini hari.

Forest dan Villa bersaing ketat di posisi kelima dan keenam klasemen dengan sama-sama memetik 25 poin.

Pada Minggu malam ada bentrokan Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace, sebelum derby Manchester City vs Manchester United.

Manchester City berjumpa rival sekota dalam kondisi yang tidak tepat. The Citizens masih dibayangi hasil negatif.

Anak asuh Pep Guardiola itu menelan 7 kekalahan dalam 10 laga terakhir. Lebih ironis lagi, juara bertahan Liga Inggris itu cuma 1 kali menang dalam periode tersebut.

Manchester United di sisi lain juga belum menemukan performa terbaik di bawah arahan Ruben Amorim.

Di Liga Inggris The Red Devils mencatat 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah dalam 5 laga terakhir.

Namun Manchester United punya bekal kemenangan di Liga Europa setelah mengalahkan Viktoria Plzen 2-1. Sementara Manchester City justru tumbang 0-2 dari Juventus di Liga Champions.

Perlu diingat juga bahwa Amorim mengalahkan Manchester City dengan skor 4-1 dalam laga terakhirnya menjadi pelatih Sporting CP di Liga Champions, November lalu.

Usai big match itu ada laga Southampton vs Tottenham Hotspur dan Chelsea vs Brentford yang akan digelar pada Senin (16/12/2024) dini hari.

Chelsea kontras dengan musim lalu. Kali ini The Blues menunjukkan performa mentereng dengan tak terkalahkan dalam 5 laga terkini di Premier League.

Laga Bournemouth vs West Ham United akan digelar sebagai penutup pekan ke-16 Liga Inggris pada Selasa dini hari.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan 16: