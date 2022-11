Jadwal Piala Dunia Hari Ini 24 November 2022, Akankah Tim Asia Menang Lagi?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Hasil pertandingan Piala Dunia Qatar pada Rabu (23/11/2022) mengejutkan banyak penggemar bola.

Jerman yang menjadi mantan pemenang Piala Dunia dibungkam Jepang dengan skor total 2-1. Awalnya, Jerman mendominasi permainan dan berhasil menembus gawang Samurai Biru di menit ke-31.

Sayangnya, Jerman mulai rontok di babak kedua hingga dua tendangan dari Ritsu Doan dan Takuma Asano menembus gawang.

Hasil akhir pertandingan 2-1 dengan kekalahan Jerman, dalam tambahan waktu 7 menit.

Hari ini, Kamis (24/11), akan dilakukan pertandingan di Grup G dan H. Mereka yang bertanding yakni Swiss vs Kamerun, Uruguay vs Korea Selatan, Portugal vs Ghana, dan Brasil vs Serbia.

Pertandingan antara Uruguay vs Korea Selatan diprediksi bakal seru, mengingat tren tim Asia yang berjaya di Piala Dunia kali ini.

Keduanya pun merupakan tim kuda hitam yang berasal dari benua masing-masing. Pemain apik seperti Darwin Nunez, Edinson Cavani, Hwang Hee-chan, Son Heung-min, dan Kim Min-jae akan terjun ke lapangan.

Yang paling ditunggu di laga kali ini yakni kehadiran Christiano Ronaldo. Ia dan rekannya akan melawan Ghana untuk memperebutkan poin.

Setelah itu, Brasil vs Serbia akan menjadi penutup laga pada Jumat (24/11) dini hari.

Jadwal Piala Dunia Hari Ini:

Kamis 24 November 2022

Swiss vs Kamerun 17:00 WIB

Uruguay vs Korea Selatan 20:00 WIB

Portugal vs Ghana 23:00 WIB

Jumat 25 November 2022

Brasil vs Serbia 02:00 WIB

