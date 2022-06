Pisah dengan Barca, Frenkie de Jong Sudah Jalin Kesepakatan Pribadi dengan MU

Bisnis.com, JAKARTA - Gelandang Frenkie de Jong dikabarkan tengah mendiskusikan soal kesepakatan pribadi dengan Manchester United setelah semakin dekat meninggalkan Barcelona pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari Football Espana, Selasa (28/6/2022), De Jong menerima kenyataan dirinya harus meninggalkan Barcelona jika pihak klub mencapai kesepakatan dengan Manchester United.

Diperkirakan kepindahan De Jong dari Barcelona ke Manchester United akan melibatkan biaya transfer yang tinggi karena Blaugrana mematok harga setidaknya 80 juta euro atau sekitar Rp1,25 triliun untuk pemain asal Belanda itu.

Sebelumnya, kepindahan De Jong ke diyakini akan berjalan sulit karena pemain berusia 25 tahun itu masih memiliki keinginan untuk bermain di Liga Champions, hal yang tidak akan ia dapatkan di Manchester United musim depan.

Diketahui Manchester United akan tampil di Liga Europa musim depan setelah mengakhiri Liga Inggris 2021/22 di posisi enam klasemen akhir dengan raihan 58 poin dari 38 pertandingan.

Kepindahan De Jong ke Manchester United juga tidak terlepas dari kehadiran Erik ten Hag yang menjadi pelatih anyar The Red Devils karena keduanya pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam.

Selain itu, dikabarkan bahwa Manchester United siap menjadikan De Jong sebagai penerima gaji tertinggi di Old Trafford dengan membayar sebesar 395 ribu euro atau sekitar Rp6,1 miliar per pekan atau setara dengan 24 juta euro per tahun (sekitar Rp376 miliar).

Bayaran ini akan melebihi beberapa pemain bintang Manchester United lainnya seperti David de Gea, Jadon Sancho, Raphael Varane dan Cristiano Ronaldo.

Pada musim lalu, gelandang tengah asal Belanda itu tercatat tampil pada 47 pertandingan bersama Barcelona di segala ajang dan menyumbangkan empat gol serta lima assist dari total 3.527 menit bermain.

