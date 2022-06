Piala Dunia 2026 Diadakan di 3 Negara, Ini Daftar Kota yang Bakal Gelar Pertandingan

Bisnis.com, JAKARTA - Perhelatan akbar 2026 FIFA World Cup™ atau Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat.

Dilansir dari Bloomberg, New York, Los Angeles dan Miami adalah kota-kota yang akan mengadakan pertandingan dalam ajang turnamen yang menghadirkan 48 tims dari seluruh dunia. Selain itu, Seattle, Dallas dan Atlanta juga masuk dalam daftar yang diumumkan FIFA kemarin, Kamis (16/6/2022).

Adapun, FIFA mengungkapkan total sebanyak 16 kota akan menjadi penyelenggara pertandingan. Di AS sendiri, FIFA mengatakan akan ada 60 pertandingan dari total 80 pertandingan selama turnamen, termasuk final.

Di Meksiko, ibu kota, Monterrey dan Guadalajara akan berpartisipasi. Sementara itu, di Kanada, Toronto dan Vancouver akan menjadi tuan rumah.

Turnamen ini diharapkan menjadi salah satu yang paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola global, sebagian karena akan berlangsung di pasar media terbesar di dunia. Fox Corp. dan Telemundo dari NBCUniversal akan menyiarkan turnamen dalam bahasa Inggris dan Spanyol kepada pemirsa AS.

FIFA menganggap banyak Walikota dan gubernur mengajukan tawaran untuk menjadi tuan rumah pertandingan karena acara ini memberikan manfaat ekonomi, termasuk pengunjung, pekerjaan, dan pendapatan pajak.

New York dan New Jersey mengajukan tawaran bersama untuk menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia di Stadion MetLife di luar Kota New York.

"Ketika Anda melihat semua lokasi yang dilihat FIFA, kami benar-benar mewakili pendekatan global untuk ini," kata Walikota New York Eric Adams pada Kamis di "Morning Joe" MSNBC.

“Kami adalah wilayah yang paling beragam di seluruh dunia. Banyak basis penggemar di kota-kota lain berada di sini -- mereka ekspatriat.”

Piala Dunia, kejuaraan sepak bola terbesar, berlangsung setiap empat tahun. Acara tahun ini, 2022, akan berlangsung di Qatar. AS sendiri terakhir menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1994, sebuah peristiwa yang memunculkan Major League Soccer.

