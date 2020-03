Gara-gara Virus Corona, Laga LASK Vs MU Digelar Tanpa Penonton

Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa antara Manchester United dan LASK Linz di Austria menjadi salah satu dari lima pertandingan kompetisi ini yang harus dimainkan dalam stadion tanpa penonton setelah virus corona terus merusak sepak bola di Eropa.

Kepastian keputusan ini diambil Selasa (10/3) waktu setempat atas arahan pemerintah Austria yang hingga kini sudah mencatat 182 kasus COVID-19.

Kabar ini mengecewakan para pendukung klub Austria itu karena mereka ingin menyaksikan tim kesayangannya mengalahkan tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer yang sedang tampil bagus itu.

MU menang 2-0 dalam derbi dengan Manchester City akhir pekan lalu sehingga mereka kini tak terkalahan pada 10 laga terakhirnya yang delapan di antaranya tak kebobolan. Mereka berharap melanjutkan tren itu sebelum bertandang ke Tottenham Hotspur akhir pekan ini.

Dilatih oleh mantan bek Bayern Muenchen dan Crystal Palace Valerien Ismael, LASK kini enam poin di atas Salzburg pada puncak klasemen Bundesliga Austria di tengah ambisinya merengkuh gelar liga pertamanya sejak 1965.

Mereka kalah melawan Club Brugge pada kualifikasi Liga Champions musim ini dan juga pernah kalah melawan tim Solskjaer pada Liga Europa lalu.

UEFA sehari sebelum itu sudah memastikan bahwa laga leg pertama Wolverhampton Wanderers melawan Olympiakos di Yunani akan dimainkan di stadion tertutup, ketika pemilik Olympiakos Vangelis Marinakis dinyatakan positif terinfeksi virus corona.

UEFA juga memutuskan pertandingan Inter Milan melawan Getafe diadakan di stadion tanpa penonton. Demikian pula dengan pertandingan Sevilla melawan Roma di Spanyol.

Laga Liga Europa lainnya yang dimainkan tanpa penonton adalah Wolfsburg dari Jerman melawan Shakhtar Donetsk dari Ukraina.

Sebaliknya, pertandingan Eintracht Frankfurt yang juga dari Jerman, melawan FC Basel dimainkan dalam keadaan biasa dengan kehadiran penonton. Tetapi laga kedua tim di Swiss mendatang kemungkinan diadakan di stadion tertutup.

Yang juga dihadiri penonton adalah pertandingan Rangers melawan Bayer Leverkusen yang sembilan laga terakhir tak terkalahkan dan tengah menempati urutan keempat klasemen Bundesliga.

Jadwal pertandingan 16 besar Liga Europa, semuanya berlangsung Jumat (13/3/2020) dini hari WIB lusa:

Jumat 00.55 WIB

LASK (Austria) vs Manchester United (Inggris), Eintracht Frankfurt (Jerman) vs Basel (Swiss), Sevilla (Spanyol) vs Roma (Italia), Istanbul Basaksehir (Turki) vs FC Copenhagen (Denmark)

Jumat 03.00 WIB

Inter Milan (Italia) vs Getafe (Spanyol), Wolfsburg (Jerman) vs Shakhtar Donetsk (Ukraina), Rangers (Skotlandia) vs Bayer Leverkusen (Jerman), Olympiakos (Yunani) vs Wolverhampton Wanderers (Inggris).

