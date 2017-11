Penyerang Manchester City Gabriel Jesus - Reuters/Andrew Yates

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool dan juara bertahan Chelsea menang telak dalam pekan ke-12 Liga Primer Inggris pada Sabtu malam WIB (18/11/2017). Sementara, Manchester City menang di kandang Leicester City 2-0.

Liverpool menghantam tamunya Southampton dengan skor 3-0 di Stadion Anfield dengan dua dari tiga gol dicetak penyerang Timnas Mesir Mohamed Salah pada menit 31 dan 41, sedangkan gol ketiga dilesakkan Philippe Coutinho pada menit ke-68.

Di laga lainnya pada saat bersamaan di Stadion The Hawthorns di West Bromwich, juara bertahan Chelsea menguliti tuan rumah empat gol tanpa balas.

Dua dari empat gol The Blues dihasilkan oleh Eden Hazard (23’ dan 62’), sedangkan dua lainnya dikontribusi Alvaro Morata (17’) dan Marcos Alonso (38’).

Adapun pemimpin klasemen sementara Manchester City mengtatasi tuan rumah Leicester City dengan skor 2-0 di Stadion King Power di Leicester berkat gol Gabriel Jesus di ujung babak pertama dan digandakan Kevin de Bruyne ketika babak kedua berjalan 4 menit.

Dengan hasil itu, ManCity makin mantap di pucuk klasemen dengan nilai 34, jauh meninggalkan Chelsea di peringkat kedua dengan koleksi 25 angka.

Hasil pekan ke-12 hingga Sabtu tengah malam WIB: Arsenal 2 vs Tottenham Hotspur 0; Bournemouth 4 vs Huddersfield Town 0; Burnley 2 vs Swansea City 0; Crystal Palace 2 vs Everton 2; Leicester City 0 vs Manchester City 2; Liverpool 3 vs Southampton 0; West Bromwich Albion 0 vs Chelsea 4.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 19 November:

00:30 Manchester United vs Newcastle United

23:00 Watford vs West Ham United

Selasa, 21 November:

03:00 Brighton & Hove Albion vs Stoke City.

Sumber : Reuters