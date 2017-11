Penyerang Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe selepas mencetak gol pertama ke gawang Angers SCO. PSG menang telak 5-0. - Reuters/Stephane Mahe

Bisnis.com, JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) dan AS Monaco terus bersaing ketat di posisi dua teratas klasemen sementara Ligue 1 Prancis setelah pesta gol pada pertandingan pekan ke-12.

AS Monaco, sang juara bertahan, melindas tamunya En Avant Guingamp dengan skor 6-0 di Stadion Louis II di wilayah Kerajaan Monako pada Minggu dini hari WIB (5/11/2017).

Dalam laga tersebut, Guido Carrillo dan Adama Traore mencetak dua gol. Carrillo menyumbang gol pembuka pada menit ke-10 dan gol penutup menit 78, sedangkan Traore menyumbang dua golnya, semua dengan assist sesama pemain Mali Almamy Toure, pada menit 27 dan 75.

Dua gol lainnya dilesakkan Balde Diao Keita (36’) dan penalti Fabinho pada injury time babak pertama.

Monaco dalam pertandingan ini tidak diperkuat bomber Radamel Falcao yang masih berkutat dengan cedera.

Sementara itu, PSG, yang juara empat kali dalam lima musim terakhir sebelum dominasinya dipatahkan Monaco musim lalu, menghantam tuan rumah Angers SCO lima gol tanpa balas di Stadion Raymond Kopa di Angers.

Kylian Mbappe dan Edinson Cavani masing-masing mencetak dua gol dalam laga ini. Mbappe menyumbang dua golnya pada menit ke-5 dan 84, sedangkan Cavani menit 30 dan 60. Satu gol lainnya dikontribusi Julian Draxler pada menit 14.

Dengan hasil dua laga itu, PSG tetap di posisi teratas klasemen dengan nilai 32, sedangkan Monaco empat poin di belakangnya ada di peringkat kedua.

Hasil pekan ke-12 hingga Minggu dini hari WIB: Stade Rennais 1 vs Girondins Bordeaux 0; Angers SCO 0 vs Paris Saint-Germain 5; AS Monaco 6 vs En Avant Guingamp 0; Montpellier HSC 1 vs Amiens SC 1; Nantes 2 vs Toulouse 1; ES Troyes 3 vs RC Strasbourg 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Minggu, 5 November:

21:00 OGC Nice vs Dijon FCO

23:00 Olympique Marseille vs SM Caen

23:00 Metz vs Lille OSC

Senin, 6 November:

03:00 Saint-Etienne vs Olympique Lyonnais.

Sumber : Reuters